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一起旅遊=友情毀滅？他列3點篩選合適旅伴：差異越小衝突越少
「一起旅遊」可能是破壞友情的兇手！一名男網友近日在threads發文分享自己多年來的經驗，強調旅遊中可能會因為很多小事撕裂友情，像是旅遊步調不同、想住的地方、想吃的食物不一致等等，他也提出了三個選擇旅伴的建議。
一、經濟實力差距小
該網友提到，旅遊中的費用問題往往會暴露出消費差異，無論是住宿還是餐飲，都需要考量彼此的經濟狀況。如果兩人對花費的看法不一致，旅行中便容易爭論不休。因此建議與朋友一起出遊時，要選擇經濟實力相似的人。
二、善解人意
旅行中總會遇到突發狀況，網友認為，這時候最忌諱的是旅伴抱怨或指責對方。如果彼此無法理解和包容對方，旅行的氣氛就會變得沉重。
三、體力狀況要相近
該網友指出，有些人喜歡大量走動，而有些人則偏好輕鬆悠閒的行程，如果兩人對於旅行的體力需求不同，可能會因為進度不合而互相感到不滿，這樣的差異，容易引發爭執，讓旅行變得不愉快。
貼文曝光後，底下網友也紛紛表示，「超級同意，好的旅伴真的很難找」、「真的很受不了那種自由行一直要在飯店休息的」、「第二點真的是，我和朋友就是之前出去玩發生的，我真的忍」、「還有時間觀念很差的，跟會忽然找網戀男友一起的」、「所以結婚前同不同居可能還沒一起旅行重要」。
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