從台北南漂嘉義直接愛上！女師列9優點 「逆向單行道」也上榜

房價高漲時代，出現不少「南漂」青年，一名從事教職的女網友分享她從台北搬到嘉義的心得，直呼：「真的大愛！」

該名女網友在threads表示，目前搬來嘉義半年多，認為有9個優點勝台北，包括：

一、慢節奏的生活

女網友提到，嘉義的生活節奏相較於台北慢了許多，她甚至習慣性地放慢了走路的速度。她也說，嘉義街頭很少看到匆匆忙忙的人，這讓她感到十分放鬆。

二、宜人的天氣

她表示，嘉義的天氣比起寒冷的台北來說更舒服，特別是冬天，穿著毛衣就能感到恰到好處，完全不覺得冷。

三、雞肉飯天堂

她透露，無論走進嘉義哪一間餐廳，雞肉飯都十分美味，而且便宜大碗又划算。

四、獨特的小店與餐點

嘉義擁有許多充滿個性的餐廳，有些店還會在覺得累的時候提前收攤，也有些店會因為食材尚未準備好，而延遲開店。不過這些小店的餐點都相當美味，而她自己也會和這些店家聊天、建立友好關係。

女網友提到，嘉義的單行道允許機車逆向行駛，這點她還不太習慣，但也幽默地表示，等生完孩子後，或許會覺得這樣更方便。

六、物價便宜

她表示，嘉義的物價相對低廉，舉例來說，同樣一份早午餐在台北的價錢可能高出100元，嘉義不但便宜，份量也很足，讓她常常攜帶環保餐盒，省下額外的餐費。

七、文創市集

嘉義的文創市集也讓她印象深刻，這些市集販賣許多可愛且具有創意的商品，她經常購買作為禮物送給學生。

八、豐富的廟宇文化

這位女網友還表示，嘉義有許多廟宇，她熱愛參拜並品嘗廟口的美食。相比北部，嘉義的廟宇空間更大，還可以邊散步邊欣賞風景，讓她的拜拜之旅更加愉快。

九、房價便宜與電動車便利

女網友表示，雖然嘉義的房價逐漸上漲，但跟台北相比，生活成本仍然較低，這讓她能夠在當地擁有更寬敞的居住空間，並且享有自家電動車充電樁的便利。

不過女網友也說，嘉義美中不足的地方就是「月子中心選擇有限」，但也算應有盡有。貼文曝光後，底下留言紛紛表示，「我們兩個台北人，也是愛到乾脆直接在嘉義開店」、「我也是南漂的新北板橋人，住嘉義市已經13年，大致習慣了，覺得嘉義市小而美，是個極適合生活的小城市」、「我是從嘉義上去台北，物價跟食物這點讓我很懷念嘉義」。

也有網友提醒第五點提到的不是「單行道」，而是「禁止三輪以上車輛進入的限制性道路」，機車可以雙向通行。