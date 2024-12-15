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「耳機」不離身像極了助聽器？ 網友：戴了反而聽得更清楚

聯合新聞網／ 綜合報導
「無線耳機」近年來逐漸成為上班族、學生黨的通勤配備。示意圖／ingimage
「無線耳機」近年來逐漸成為上班族、學生黨的通勤配備。示意圖／ingimage

「無線耳機」近年來逐漸成為上班族、學生黨的通勤配備，許多人喜歡利用音樂陪伴行進途中的自己。不過，有網友看到同學甚至連團體出遊都還戴著耳機，讓他感到很困惑：「是出去玩要有個BGM嗎？」，引發討論。

一名網友在Dcard上以「出去玩還戴耳機是什麼意思？」為題發文，表示自己在瀏覽同學的社群時，發現有人在團體出遊時，耳機依然戴著不拔，讓他感到很困惑，不明白為何大家一起出去玩還需要聽音樂，「是把它當裝飾品嗎？還是跟朋友出去玩要有個BGM（背景音樂）？」

貼文曝光後引發討論，有網友幽默回應，「他是FBI特工，偽裝跟你出去玩，其實在出任務」、「AirPods其實是助聽器，我有時候戴AirPods反而聽得比較清楚」、「這是果粉的信仰」、「他是被植入耳朵的聲控人，誰有機器就能搖控他」。

也有人認為若是自己的朋友這麼做真的很不禮貌，「我也超不懂平常一直戴著耳機的在想什麼，出去玩也戴、跟他講話也戴，超不尊重人的」；不過，一名網友解釋道，「我對聲音很敏感，很怕太大聲或突如其來的聲音，所以會戴著耳機多一層保護」，還有人指出，戴耳機可以減少被陌生人打擾的機會，讓自己擁有獨處的空間，「我去逛街都會帶著，填問卷跟推銷的人明顯變少了」。

部分使用蘋果耳機的網友解釋，「蘋果耳機自帶通透功能，可以再放大環境音，反而會聽得更清楚」、「戴著不一定要聽音樂，而且AirPods戴起來幾乎無感，也不影響接收外在的聲音，所以我經常戴著」、「通透模式完全不影響與他人溝通」。

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