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傳統市場積極轉型卻沒人愛逛？ 網友曝關鍵「2因素」

聯合新聞網／ 綜合報導
傳統市場力推轉型，人潮卻不如預期。示意圖／ingimage
傳統市場力推轉型，人潮卻不如預期。示意圖／ingimage

近年來，隨著超商、賣場林立，傳統市場逐漸被超級市場給取代，為了吸引人潮，各個攤商積極合作推動轉型。有網友指出，改建後的市場人潮並不如預期，因此詢問大家，「市場轉型屢屢失敗，原因出在哪？」引發討論。

一名網友在PTT論壇上發文，表示近年來各地傳統市場紛紛轉型，想藉由翻新過後的建築風格，吸引網美們拍照打卡，藉此拉攏人潮。原PO以屏西市場為例，「剛開幕的時候吸引很多人排隊進去逛，結果沒幾個月而已，就幾乎沒有遊客了。說要冷氣、乾淨的環境、拍照景點應有盡有，卻還是無法吸引人潮」。

貼文曝光後引發熱議，有網友指出，隨著建築改建租金也跟著提升，「租金上漲、物價跟著漲，就沒人買了」、「變貴成本都轉嫁給消費者，原本的客群跑光又吸引不到新客群」、「市場就是價格取勝，便宜就會有人千里迢迢去買」。

也有人認為改建後不僅交通不便，還很商業化，失去傳統市場原有的風味，「真的會逛菜市場的人不是來拍照的」、「因為不能騎機車吧，要能騎到了停在路中間、買完菜再去下一攤的，才有台灣人要逛」、「以前機車、單車可以進去隨便跑，就是他們人氣高的原因」。

傳統市場 超市 黃昏市場

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