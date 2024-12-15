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耳機掉水溝警察幫忙撈…眾人質疑正當性 她還原真相：我沒有報警

聯合新聞網／ 綜合報導
警察示意圖。圖／聯合報系資料照片
警察示意圖。圖／聯合報系資料照片

日前一名女網友在社交平台Threads上發文表示，自己有天出門時耳機掉進水溝，警察幫忙原PO拔起水溝蓋撈耳機，後續警察還拿去警局用水沖洗，再交還給她，只不過這樣的作法卻引起爭議。

有網友質疑她為何要因為耳機掉進水溝報警，「妳自己扳開拿就好了，還要叫警察」、「這種事為什麼要叫警察？不會自己撿嗎？報警只會打擾警察而已」。對此原PO也於留言中澄清自己沒有報警，是旁邊剛好有警局，加上耳機對她而言貴重，才尋求警察協助，她也說，「我也沒有覺得這是理所當然的，警察也沒義務一定要幫我」。

其他網友也分享自己丟失耳機的經驗，「真好，我的pro整盒掉在車站廁所，有人撿到丟垃圾桶害我回去找不到，現在已經被火化了」、「我自己耳機掉下去水溝的時候，我馬上打電話去管區清潔隊問，但是人家已經下班了要等隔天，那天我剛好又是出遠門，所以我直接二話不說把水溝蓋搬起來，自己跳下去拿，甚至在下面匍匐前進，有夠荒謬而且全身超髒，上來的時候一堆人圍觀」、「我上次耳機掉水溝，我直接衝去文具店買磁鐵跟棉線，根本在玩釣魚的把它吸起來了」。

也有人讚揚起警察，「我有一次也是身上貴重的飾品掉到水溝裡面，結果旁邊剛好停了一台警車，我就去請問警察水溝能打開嗎，我想自己撿掉的東西，結果那警察幫我拿起來，還用警車載我回家，超感動的」、「很棒的警察」、「臺灣警察，世界最棒」、「警察人好好」、「警察杯杯真好」。

排水溝 耳機 警察

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