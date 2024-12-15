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她嫌1表情符號「看起來超欠扁」 網駁：明明很可愛

聯合新聞網／ 綜合報導
她抱怨手機一種表情符號超欠扁，網反駁「明明很可愛」。 示意圖／ingimage
她抱怨手機一種表情符號超欠扁，網反駁「明明很可愛」。 示意圖／ingimage

現代生活人手一機，簡訊的普及化也帶動「表情符號emoji」的誕生，然而隨著時間流逝，不少符號不再符合本意，反而衍伸出了各種新含義。一名女網友在Dcard發文透露，自己覺得ios系統的「微笑emoji」看起來很欠扁，但男友卻不這麼認為，兩人認知出現分歧。她發文詢問網友「大家對這個表情怎麼看，看到會覺得很想打人嗎？」

原PO表示今年因為自己跟男友都要考試，常找地方相約一起看書。近日兩人一碰面，對方就在旁邊吃東西，買的是一包超商的牛奶球麵包，還說要分給原PO吃，她卻發現男友都留下「微笑的麵包」，看到都是這個微笑表情，因此懷疑男友是不是故意在「耍欠扁」，因為麵包的表情實在有點像是網路上「看別人笑話會用到的微笑emoji」。

她補充麵包應該有四種表情，但自己拿到只剩一種，男友無辜表示只是想給她多一點笑臉，還表示是原PO太敏感，雖然當下有被說服，但看到男友講一講自己表情沒管理好不小心笑出聲，又讓她忍不住懷疑男友到底是不是故意的。

貼文引起不少網友共鳴，「超級嘲諷」、「我也覺得好煩」、「皮笑肉不笑」、「我之前上班都會在打工紙名字旁邊畫笑臉，老闆就跟我說『不要再畫笑臉了，看了覺得很賭爛』」。

不過也有人替表情符號發聲，「我覺得蠻可愛的啊」、「有沒有可能笑臉就是要表達一種客氣，而不是嘲諷，大家不用過度解讀」、「都是被後人扭曲成拿來嘲諷的吧！以前就沒有這樣的想法，就是一般的微笑啊」；也有人無奈抱怨，「不知道什麼時候，笑臉開始有嘲諷意味，現在要在句子後面表達善意，都不知道要用什麼表情了」。

Emoji 手機

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