機車待轉前燈要怎麼打？ 交通部說明：只需顯示「這顆燈」即可

機車到待轉區是否需要打方向燈，許多騎士天天上路卻依然搞不清楚。有網友發文抱怨少數人騎車不打燈就算了，甚至有打出左轉燈的，讓他感到非常氣憤。對此，交通部曾表示，機車進入待轉區時只需減速並顯示煞車燈即可，不需要打方向燈。

一名網友在dcard上發文抱怨，「去待轉打右轉燈或不打隨便你，但不要給我打左轉燈…打左轉燈就是變換換車道或靠左超車」他表示自己較為偏好打右燈待轉，無法理解打左燈的人到底在想什麼，話題也引發其他網友熱議。

許多網友認為打左燈進行待轉會造成很大困擾，「待轉打左轉燈超莫名其妙，會讓人覺得是要靠左變換車道」，但也有人表示打右燈容易使後車誤會，「打右轉燈，對向左轉車根本不知道你要去哪」、「很危險，我看過幾次車子會以為你要右轉，差點去撞到」、「其實你會影響騎在你後面要右轉的人，我上次就差點被害到」。

針對這個議題，法律扶助基金會在臉書粉專說明，交通部曾表示：「機車進入待轉區時只需減速並顯示煞車燈即可，無需打方向燈。」根據《道路交通安全規則》第 91、94 條，煞車燈作為減速訊號是合理指示，至於打方向燈則無強制規定。此外，在目前的機車路考中，進入待轉區關卡也「不需要打方向燈」，只有變換車道、左右轉彎時才需要使用方向燈。