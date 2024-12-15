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手搖飲店員逼顧客「唸出」奇葩全名 網友怒：把無聊當有趣

聯合新聞網／ 綜合報導
台灣手搖飲店林立，不少商家會針對飲品設計獨一無二的名稱，藉此增加產品的競爭力。示意圖／ingimage
台灣手搖飲店林立，不少商家會針對飲品設計獨一無二的名稱，藉此增加產品的競爭力。示意圖／ingimage

台灣手搖飲店林立，不少商家會針對飲品設計獨一無二的名稱，藉此增加產品的競爭力。近日，有女店員與同事搭班時，顧客因名稱太尷尬而用手指認DM，想不到同事竟模仿Youtuber喬瑟夫的影片要顧客完整說出來，令她感到無奈：「到底是要弄死幾個店員還是客人才甘願！」

一名女店員在Dcard上以發文，詢問大家是否還記得「QQㄋㄟㄋㄟ好喝到咩噗茶」，說明自己和新同事搭班時，店內剛好推出一款新品名為「愛芋喜爹綠」，和當年的「咩噗茶」一樣奇葩，而顧客通常會因為尷尬選擇用手指DM來點餐，絕對不會講出全名。

不料新同事突然開始模仿喬瑟夫的影片，「一定要面露微笑，逼客人唸出全名才甘願」，嚇到不少顧客，讓她感到非常無奈，「真的是還好沒被客訴，真的沒有理由只有店員要被這個菜單羞辱，拜託飲料店或餐廳不要再出一些奇怪的名稱了，到底是要弄死幾個店員還是客人才甘願！」

貼文曝光後引發網友共鳴，不少人表示，「真的有夠尷尬」、「自己想玩梗沒問題，但要客人跟著唸，真的是把無聊當有趣」、「我倒覺得名稱取越獨特，越不知道自己到底點的是啥，所以我索性直接看英文名稱」、「是蠻尬的，但諧音梗真的有趣」、「真的是一堆『茉茗青妙』的」、「好希望想名稱的可以替我們想一想，不用說多好聽，只求正常的名字就行」。

店員 手搖飲 手搖飲料

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