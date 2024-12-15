公務體系頻傳疑似霸凌 他籲公務員適用《勞基法》：罷工不會隨意發起

近期公務體系疑似霸凌事件頻傳，對此有網友在社交平台認為，公務員至今仍未擺脫權力關係的桎梏，呼籲應該廢除「公務人員服務法」，改適用《勞動基準法》；談到外界的罷工疑慮，原PO則質疑，「若勞動條件合理，誰想罷工？」

原PO在臉書社團「公務之聲靠北電台」的貼文中，開頭便直問，「公務人員真的擺脫了特別權力業務關係嗎？」更指出應廢除「公務人員服務法」，並且讓公務員也能受《勞動基準法》保障。針對公務員不得罷工的限制，他則直言，罷工取決於勞動條件合理與否，不會隨心所欲罷工。

網友留言道，「贊成，像年改、退休金改確定提撥制，遊戲規則可以改變」、「退場機制沒有，擺爛的只會越來越多」、「說得很好」、「因為改不了所以很怕」；也有人點出政府內適用《勞動基準法》的員工也有困境纏身，「府內勞基人員也是跟正式一樣，還比正式阿菜要扛更多」。

根據《公務人員協會法》第46條條文規定，「公務人員協會不得發起、主辦、幫助或參與任何罷工、怠職或其他足以產生相當結果之活動」，也不得參加政治活動。

至於原PO提到的「公務人員服務法」正確名稱為《公務員服務法》，規範公務員的行為準則，其中第3條規定除非長官命令違法，否則「公務員對於長官監督範圍內所發之命令有服從義務」，第1條也開宗明義提到，「公務員應恪守誓言，忠心努力，依法律、命令所定執行其職務」。