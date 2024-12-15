鄰居佔地為王稱「這車位我停27年」 網勸找里長1招處理

佔地為王？公有地的停車格顧名思義為「公有」，每一個人都有權利使用，然而有網友透露朋友近日停車後卻收到鄰居的紙條，對方聲稱這個車位一直以來都是自己在停放，「是所有鄰居的默契」，如果他貿然停車，會讓所有人都來停這個車位。有人建議他找里長探勘劃設紅線，一勞永逸。

一名網友在爆料公社發文表示，他的朋友最近在家附近停車，卻收到鄰居的紙條，他好奇「這種人該怎麼處理啊？感覺有點被恐嚇」。

原PO貼出鄰居寫的紙條，對方表示，「這個車位之所以附近鄰居沒人來停，最主要原因就是我已經停了27年，如果你也要停當然可以，那麼以後就會變成這裡所有車都會來停，你們剛來可能不知道，因為這是這裡所有鄰居的默契，這你知道一下，9-1號2樓王先生」。

其他人留言，「佔地為王？謝謝你讓我知道這個位置可以停27年，那我就可以放心停車了！」、「謝謝你幫忙保管這個車位27年，謝謝」、「往後的27年換我來守護」、「最喜歡這種喜歡挑戰的鄰居了，停27年又如何？太平間可以讓您停更久」、「公園睡27年也不會是你的啊」、「瘋起來我來牽一台報廢車來放」、「就地解放鄰居長年無法停車的詛咒」。

有網友建議，「申請劃紅線，大家都別停」、「答：好的，近期會會同里長探勘劃設紅線。之前就是如此，畫了紅線就沒人爭吵了，解決鄰里間紛爭的原因，功德一件」、「直接畫紅線，一起不能停」。