100元吃三餐辦得到嗎？苦主親測：「一天只花75元」解決溫飽

物價年年飆漲，因此貨幣的價值也越來越低，網友好奇，「100元吃三餐辦得到嗎？」不少人都認為沒有問題，只是可能會吃不飽、營養不均衡等，有人分享自身經驗，「我最窮的時候在花蓮讀書，公正包子一顆5元、每餐5顆，吃一個月」。

一名網友在爆料公社發文，「認真問，100元吃三餐辦得到嗎？」該篇貼文引發熱議，有近三百人留言討論。

不少人留言表示，「我有試過能成功，但是會餓」、「一定是辦得到，只是吃不吃而已」、「可以，就不是很飽而已」、「其實0元也可以吃三餐喔，空氣、陽光、土」、「若是50年前問應該可以」、「港幣可以」、「重點是吃得飽的還是只要有吃就算？兩者差很多」、「可以，但要自己煮，才能勉強平衡營養，但上述不含沒計算進去的水、電、瓦斯三費用」。

還有過來人分享省錢方法，「早餐白色饅頭配開水，中餐黑糖饅頭配開水，晚餐紫色饅頭再配開水」、「兩顆蛋炒四碗飯就可以吃三餐了」、「辦得到，看你能支持多久而已，早餐20元三明治，午餐晚餐吃菜市場的炒飯、炒米粉30到40元，偶爾可改吃印尼泡麵，結束」、「自助餐白蘿蔔大骨湯一直撈白蘿蔔，買60塊白飯、40塊麵筋，可以吃3餐，要安慰自己！走純樸風格，白蘿蔔泡飯吃是養生」、「早上一顆饅頭，中午一碗湯麵，晚餐一碗肉燥飯或一碗泡麵」。