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他自曝洗澡時必做1事！一票網友爆共鳴：還跟鄰居一起

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友分享，在洗澡時若心情好，就會開始唱歌，也讓他相當好奇「大家在洗澡的時候也會唱歌嗎？」。示意圖／Ingimage
一名網友分享，在洗澡時若心情好，就會開始唱歌，也讓他相當好奇「大家在洗澡的時候也會唱歌嗎？」。示意圖／Ingimage

你洗澡時也會唱歌嗎？一名網友分享，在洗澡時若心情好，就會開始唱歌，也讓他相當好奇「大家在洗澡的時候也會唱歌嗎？」。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

這名網友在PTT以「大家洗澡的時候會在浴室唱歌嗎？」為題，指出自己雖然不是每次洗澡時都會唱歌，但只要心情好的時候，都會大唱幾首，好奇詢問大家「大家平時洗澡的時候會唱歌嗎？我還看過有網友在廁所裝麥克風」。

貼文一出後，多數網友都笑翻，紛紛表示「我朋友說她唱歌的時候被鄰居聽到，最後兩人男女對唱，超白癡」、「我沒唱過，但聽過鄰居唱，而且他唱得不錯，我一直聽他唱完才出浴室哈哈」、「真的會，明明平常不是愛唱歌的人說」、「一邊泡澡一邊唱，超爽欸」、「我女兒很愛邊洗澡邊唱歌，上小一之後最近都唱校歌，我傻眼」。

此外，也有不少網友分享自身經驗，指出「不只洗澡，我騎車的時候也很愛大唱，然後發現旁邊有人趕快裝沒事」、「我老公會，邊洗邊唱結果洗很久，有時候想上廁所還要趕他」、「真的會欸，但其實廁所隔音最差，都會從通風管道傳到別戶，笑死」、「很多吧，所以才會有麥克風蓮蓬頭這種東西」。

廁所 浴室 鄰居

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