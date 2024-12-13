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網購收到包裹1動作可自保 過來人點頭：防賴皮賣家

聯合新聞網／ 綜合報導
網路購物開箱前最好錄影存證。示意圖／Ingimage
網路購物開箱前最好錄影存證。示意圖／Ingimage

現在的人喜歡網路購物，除了商品選擇多、價格便宜以外，最主要的關鍵是方便，不過也因為網購太便利，產生的糾紛曾出不窮。有網友發文想問大家，拿到包裹後開箱都會錄影嗎？貼文引起不少討論，多數人的習慣都會選擇錄影自保。

原PO在PTT以「每次開箱會錄影嗎？」為題發文，他說之前收到購買的商品，打開後發現竟然少了一件，因為當下沒有錄影存證，所以也沒辦法上訴，請賣家再補寄。他無奈地說，「包裹那麼多，誰會每次開箱都錄影？雖然要不到少寄的東西，但我還是可以給差評，提醒大家這位賣家會漏，開箱多注意」。

貼文引起熱議，多數人透露自己的習慣都會錄影，「一定會，遇過換貨需要發票，但包裹根本沒有，還好我有錄影自保，客服就變得很好說話了」、「永遠錄影，手機三腳架架起來沒多麻煩」、「買什麼都錄影，東西沒問題還好，有問題的時候有影片就很好處理」、「都會錄，防賴皮賣家」、「我會，不管內容物怎樣都有影片對證」、「剛遇到貓罐頭又破罐，丟影片就會退了，遇過超多次破罐或缺少的，煩死…有憑有據才能據理力爭，爭取權益」、「買蝦皮一定錄影，還有3c家電，不論通路都會錄影」。

但也有網友有不同看法，「買蝦皮好幾次沒錄影卻發現少件，都直接跟賣家聯絡後退款，（所幸）碰到都好人吧，反倒是想到要錄影的都沒缺」、「我也覺得為什麼要錄影？真的東西有少，難道賣家查不出來庫存多一嗎？把責任轉嫁在消費者身上，遇到不退也不補的賣家一律報警」、「高價品才錄影，便宜貨就算了吧」、「要買家錄影，阿你賣家怎麼不先錄？」、「不管有沒有錄，網購一定可以退，法律規定的」。

有內行人搬出法條，指出根據《消費者保護法》第19條第1項規定，網購、電視購物等交易，消費者在收到商品七日內，以退回商品方式解除契約，無須說明理由及負擔任何費用或對價，但一些如易腐敗或保存期限短的商品、客製化商品、報章雜誌有時效性商品、經拆封的影音或電腦軟體等商品、經消費者同意而提供的有形媒介數位內容、已拆封個人衛生用品、國際航空客運服務等七項，則不適用七天鑑賞期。

網購

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