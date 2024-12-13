周杰倫演唱會「快樂小夥伴」受惠眾多 網紅曝：扭到腳照跳

天王周杰倫日前在台北大巨蛋舉辦一連4天的「嘉年華」世界巡迴演唱會，也是首位登上大巨蛋的個人歌手，此外，他的「快樂小夥伴」柯有倫、師弟派偉俊、曹楊等也都上台演唱。網紅「鬼島薪水有限公司」在社群上透露，只要工作跟周杰倫沾得上邊的，「絕對吃得飽」。

網紅「鬼島薪水有限公司」在FB上發文，表示自己有位朋友是周杰倫的御用舞者，但他並不是有知名度的舞蹈老師，是單純被分配到幾首歌固定由他來跳，「10年前的行情我聽他說演唱會的表演是一場兩萬，如果小巨蛋五六日連唱三天，就是三場的錢。但周杰倫世界隨便巡迴都快兩百場，一年就是四百萬左右，期間食衣住行全包。」

而原PO說該學長也透露，周杰倫的歌曲舞蹈並不難，每場頂多需要跳7、8首歌，即使打籃球扭到腳也能夠跳完，只要顧好身體健康不要太誇張這筆錢就穩穩拿。學長還說那些「快樂小夥伴」們其實都受惠眾多，因此很尊敬周杰倫。

「鬼島薪水有限公司」也在文末吐出心聲，認為「其實到這種等級，身邊的人厲不厲害專不專業，已經不是重點了。重點是身邊這些人能不能讓周杰倫自在，或感到開心安心等情緒價值，大哥開心今天就多唱點歌多說點話，爽也是爽到歌迷。」

不少網友看到後直呼，「周董供應鏈」、「音樂界的輝達」、「我覺得周董有點像亞洲的泰勒絲，雖然不會直接給錢，但是會給你另一面的回報」，也有網友感到羨慕，「跟到這種老闆超好的」。