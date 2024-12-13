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壞旅伴又來了！衰遇雷包緊貼佔便宜 她忍到機場「出大招」網笑讚：大快人心

聯合新聞網／ 綜合報導
結伴旅遊最怕遇到壞旅伴。 圖／pixabay
結伴旅遊最怕遇到壞旅伴。 圖／pixabay

出國旅遊除了擔心天災人禍影響行程，最怕的還是身邊的旅伴「歹逗陣」又丟不開。近日有民眾分享到南韓一起旅遊的朋友是個大雷包，不只把她當導遊還一路佔便宜、拗她搬行李，還想坑她一筆行李超重費，最後她忍無可忍使出「大招」反擊，結局讓網友紛紛叫好「大快人心」。

原PO表示，前陣子老闆資助員工旅遊旅費1人2萬，她因為不想獨自旅行，便四處找朋友一起去韓國玩，沒想到最後找到一顆大地雷，讓她徹底明白什麼叫旅伴要慎選、寧缺勿濫。

她在Dcard上發文列舉雷包事蹟。先是自稱是路癡不敢自己行動，但卻要求原PO配合她想去的地點找路找店，還要當她的韓文翻譯，完全沒有私人時間外，逛街上廁所都會被一直催促。此外，疑似想趁機佔有原PO購買的東西，例如搶提她購買的貴重物品，想把她買的新衣服放到自己的行李箱，佔用新買的墨鏡戴頭上整天不歸還，零零總總事蹟讓原PO大嘆很包容，「沒有真的把她放生在韓國」。

最後回程時，朋友零食買太多塞不進行李箱，只好另裝一箱，又因東西太多會超重，想讓原PO幫忙分擔，被拒絕後就耍賴讓原PO幫忙拿那箱零食到機場。不料到機場後，朋友像是完全不記得那箱零食，逕自去托運行李、過安檢，把原PO留在櫃檯，不管她喊人還是打電話，朋友都不回應，似乎想讓她來支付超額行李的費用。原PO當場爆氣向地勤表示「這箱超重就不要了」，將整箱零食留在韓國機場。

原PO形容，與朋友會合後，對方絕口不提零食去向，一臉沒事地問要吃什麼，直到抵台領完行李，朋友才裝作不經意地問「你幫我拿的那箱零食呢？還沒出來嗎？」，得知她行李超重將零食丟掉後更一臉震驚質問「憑什麼亂丟我東西！」原PO便回應，東西一直丟她這不拿走，以為是要整箱送她，但她真的搬不回來「只好忍痛丟掉」。

回答讓朋友當場氣到跟原PO分道揚鑣，事後瘋狂跟共同朋友罵她，讓她收到不少朋友關心，於是乾脆打一篇文放限時動態當公告。網友看完也覺得神清氣爽，大讚「丟得好，看了好爽」、「整箱丟掉超爽的」、「你做了很多人不敢做的事情」、「我覺得你很棒」、「整箱丟掉真的是大快人心」、「原本皺著眉看，看到最後直接大笑，太爽了，你真的超棒的」、「乾你帥炸了……我應該是想丟但也不敢丟」。

出國旅遊 南韓 機場 行李箱 零食

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