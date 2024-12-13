他玩刮刮樂中「12個大披薩」 眾人笑翻：光看就覺得肚子很撐

不少人喜歡玩刮刮樂試試手氣，而台彩推出的刮刮樂種類多樣，還會配合各種節日或主題推出不同玩法。有網友日前買了一款刮刮樂，結果幸運地刮中了5萬元和12個披薩，他將刮刮樂PO上網引起熱議，不少人笑說光看就覺得肚子很撐。

這名網友在Threads貼出自己買的刮刮樂，下方註明玩法表示若刮出一個披薩的圖案，就可獲得5萬元獎金以及12個必勝客大披薩，沒想到真的讓他幸運刮中了，讓原PO直呼「心臟都快跳出來了」。

台彩推出的「必勝派對」刮刮樂。 圖擷自台灣彩券官網

許多網友搞笑地說，「看到只覺得肚子好撐」、「5萬塊不多，但12個必勝客可以吃到你退休」、「天爺如果讓我中五萬元，就算要我吃12個披薩我也願意」、「刮中會有點害怕」、「不能把12個披薩換成現金嗎？」、「謝謝，必勝客員工在此，好好笑」；有曾經刮中過的網友解釋，「披薩是12張券，可以拿券去換，不過有效期，另外5萬還是要扣稅啦」。

從台彩的官網得知，這款刮刮樂名稱叫做「必勝派對」，10月2日上市，明年（2025）的4月8日下市，每張售價200元，頭獎則是200萬元，還有100名「5萬元+12個必勝客大比薩」的獎項。玩法則是刮出「您的號碼」對中「幸運號碼」，即得該號碼對應的獎金；若刮中「披薩」圖案，即得5萬元+12個必勝客大披薩。