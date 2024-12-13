沒景點、食物差！一票人點名2地很無聊：出國不想再去第二次

不論是在台灣旅遊或出國遊玩，都一定會有喜歡和不喜歡的景點。有一名女網友第一次到澳門遊玩，原以為吃吃喝喝買伴手禮會花很多錢，結果換了2000元港幣卻花不到一半，她想問大家有哪個地方或國家是不會想再去第2次？

原PO在PTT發文表示，自己日前到澳門自由行3天，要出發之前就聽說那邊幾乎只能用現金，不過很好買，她怕不夠花，因此換了2000元港幣，結果錢卻花不到一半。原PO說在澳門行程幾乎都是「吃吃吃」，波蘿豬扒包和奶茶沒想像中好吃，而且伴手禮除了杏仁餅和蛋塔，不知道還能買什麼，讓她有些小失望。

不過她也稱讚澳門的最大特點就是駕駛很禮讓行人，「只要行人走在斑馬線，車輛都會馬上停車讓行人過馬路」。而3天的行程下來，原PO有感地說不會想再來澳門玩，她也想問大家除了台灣以外，有哪個國家或地區不會想去第2次呢？

貼文引起不少討論，不少人點名香港，「香港，人生第一次被小妹妹甩菜單，門口阿姨倒是很有禮貌，遊客應該都被騙進去」、「香港吧，因為去兩次了，沒有其他吸引的點，蠻喜歡新加坡」、「澳門還比香港好一點，香港喜歡被虐的再去」、「香港的路上上下下的超難走，比台灣還行人地獄，好吃的東西也不多」、「香港，食物選擇好少，物價還很高」。

還有許多網友覺得抱怨南韓，「韓國，沒哈韓去那很無聊，要購物我去日本就好」、「韓國吧，真的不哈韓很無聊的地方，當時還去了7天，旅遊時間不到一半就很想回國」、「韓國，食物好吃，其他蠻無聊」、「我覺得韓國食物不好吃，香港約十年前去過好幾次，食物算OK，但近幾年已變得無聊」、「韓國，食物真的不喜歡，3天瘦了2公斤」、「韓國，街景差不多，東西難吃，環境不友善，都只有韓文沒有英文」。