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6歲兒遊日想體驗泡湯…媽媽求救「可以一起進女湯」？網吵翻：會不舒服

聯合新聞網／ 綜合報導
日本冬季溫泉是遊客必排的體驗行程。 圖／pakutaso
日本冬季溫泉是遊客必排的體驗行程。 圖／pakutaso

泡溫泉是冬天到日本旅遊必做清單之一，但對有小孩的家庭來說，泡大眾湯小孩該跟著爸爸還是媽媽卻是個難題。有位媽媽要帶快滿6歲的兒子去日本玩，對於要自己帶兒子進女湯、或是委託他人帶進男湯的選擇十分兩難，最後發文求救，不料網友也對於小孩該去哪邊泡爭論不休。

這位媽媽在PTT日旅版發文，指出即將帶近6歲的兒子跟著員工旅遊去日本仙台玩，出發前兒子就表示很想體驗泡湯，但當媽的她也沒有經驗，只好請教網友，她是否能帶兒子一起進女湯泡溫泉？畢竟若是請其他男性團員帶進男湯，對方也無法對小孩的安危負責。

結果不少網友都表示不太願意在浴池看到不同性別的孩子，「我上次去女湯有看到日本媽媽帶個5-6歲的男童，我是轉身就走啦，因為不自在」、「全裸湯完全不會想要看到異性欸，泡個室很難？」、「我是媽媽，我看到六歲男童一起會不太舒服，我有兩個女兒跟我一起泡」、「之前去有多種池子的浴場，原本池中有6、7位在泡，一個媽媽帶小男孩進來全部離開去其他池」、「拜託不要造成別人困擾，要帶小孩泡請找私人湯屋或家庭湯屋」、「兩方案皆不建議：女湯，請考慮別的女生心情；男湯，請勿將責任託付他人」。

也有人認為員工旅遊同團的都是同事，也要顧慮女同事的觀感，「你有想過同事的感覺嗎」、「你可能要考慮其他女同事的想法，不然在公司黑掉」、「看浴場規定，通常都是限制6歲以下，員旅應該要看你其他女同事的觀感吧」、「這是員工旅遊，女同事不滿的機率很高，都有人告訴你託付男同事了，肯定是不樂意，何況已經事先說了你還要堅持己見，那觀感只會更差」、「是要小孩不要嘴吧，到時同事崩潰」。

有網友也提出實用建議，「到時候直接請導遊問旅館規定不就好了」、「問看看住的旅館有沒有貸切」、「直接問入住的溫泉旅館最準」、「我有帶過，就只有大浴場，事先問一下前台」、「問旅館最準，年紀內帶進去應該都還好」。

全裸 日本 溫泉旅館

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