超人氣超商LAWSON要來了？網曝殘酷事實「10年前已註冊」：恐白高興

超人氣日本超商「LAWSON」終於要來台灣了？近期傳出已經在台灣註冊商標的消息，讓許多哈日族迫不及待，紛紛喊著「炸雞君要來了嗎？」，卻也有大票人不看好，「早在10年前就註冊過商標了」，恐怕是白高興一場。

日本知名連鎖超商LAWSON是台灣人到日本旅遊必逛，其中熟食區的「炸雞君」更是不能錯過的美食之一。LAWSON目前在日本國內擁有超過14,000間分店，在海外包括中國大陸、印尼、泰國、菲律賓以及美國夏威夷都有店面，就是遲遲不登台。

「LAWSON」所提供的「炸雞君」，乃是店內的人氣商品。圖／擷取自LAWSON官網

近期在智慧財產局商標檢索系統中，日商羅森公司被發現已經於今年8月30日，申請「LAWSON STATION」、「LAWSON」商標，商品類別也囊括LAWSON的主要販售品項。消息一出馬上讓台網友暴動，開心讚「終於要來了」。

智慧財產局商標檢索系統中，已可見「LAWSON STATION」、「LAWSON」商標。圖／擷取自智慧財產局商標檢索系統

消息被轉到PTT、FB後，有大票的網友不看好，並有人指出「商標早在10年前就註冊過，只是例行註冊和展延，不懂有什麼好討論的」。也有人說「應該只是怕商標被冒用例行註冊而已！他在韓國也一樣有註冊」、「只是註冊商標，避免商標蟑螂」。

另外也有網友先打預防針，「打得贏超商雙霸主？」、「便利商店密度最高的台灣耶，要確定耶」、「只能爭第三或第四」、「要賣一些台灣沒有賣的，才有機會」、「到了台灣就變盤子超商」、「想多了，台灣到處都是鹹酥雞，誰要吃炸雞君」、「重新開始不太看好，併萊爾富/OK改招牌應該還有戲唱」。