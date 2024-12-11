搶位衝突頻傳…他嘆對號乘客被糟蹋 籲高鐵「取消自由座」掀論戰

高鐵日前發生自由座搶位衝突，對此，一名網友發文，認為「自由座」票價較便宜，導致民眾搶位出現人擠人的情況，人多時甚至會佔到對號座的位置，造成其他旅客的不便，他認為高鐵應該要「取消」自由座，或提高票價，才能解決此亂象。

一名男網友在Dcard發文，認為高鐵近日發生一堆事緣由都是「自由座」的問題，他認為高鐵票價過於便宜，每次大節日搭高鐵時，都會因為自由座擠滿了人，而讓人潮往對號座車廂塞，如果都能守秩序還好，但有些人會坐扶手、坐走道中間，對號乘客去廁所不小心踢到還會抱怨，讓原PO不禁直言：「好像對號座的乘客就是活該要跟他們擠。」

原PO表示，對號座乘客多付一點錢是享受品質，為何要這樣被「糟蹋」？他認為高鐵應該取消自由座或提高票價，才能解決亂象。

此文一出，有網友認為高鐵的問題是運能不夠，原PO有意見應該坐商務艙，「運能就是不夠，現在高鐵人越來越多就是因為台鐵尖峰西部PP跟區間快也已經載到極限，以疏運角度而言能把人載完比乘車品質還重要」、「既然你覺得太便宜，就去買商務艙啊」、「要享受品質買商務座就好啦，嫌太貴？」、「來不及買車又要增加運能導致的」。

不過也有網友認為應該提高票價，「高鐵票價的確太便宜了，除了漲價以外，應該像飛機票一樣浮動票價，連假或熱門時段比較貴」、「我支持提高票價，但不用取消自由座，就都提高就好」、「贊成票價先提高三成」。