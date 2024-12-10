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她怨麥味登1品項不划算「被當盤子」 一票人有感：再也不點
早餐是一天活力的來源，不少民眾都會選擇到早餐店消費，但有一名女網友抱怨到麥味登買了一份香蒜湯種，吐司卻只有一片切半，整體的CP值非常低，讓她抱怨被當「盤子」。貼文引起熱議，不少有過相同經驗的人也點頭認同。
原PO在Dcard發文表示，小時候覺得拉亞的早餐很貴，如今覺得麥味登才是把人當盤子。她說今天（10日）到麥味登點了一份香蒜湯種，一份售價25元，但卻只有一片吐司，而且醬還只抹半邊，沒塗滿；隨後又點了一個45元的麻油米血湯，但湯卻超小杯，兩三口就沒了，裡頭也只有一塊米血，讓原PO怒批很過分，也質疑是否是自己太少吃早餐，不知道現在早餐店的生態就是這樣。
不少買過的人對於吐司也很有怨言，「拉亞的湯種至少是兩片」、「麥味登只要是湯種都是一片切半，鹹的也是」、「我上次買也超憤怒，拉亞還有兩片，因為家裡附近拉亞沒開我才吃麥味登，看到一片吐司折半、兩三片生菜，比起司片還小的肉賣85真的滿頭問號，之後再也不吃麥味登」、「自從在學校吃過一次就不吃了，看到只有切一半的吐司超火大」、「去麥味登從來不點吐司，真的超盤」。
但有網友改推麥味登的其他商品，「麥味登的蛋捲超級好吃」、「麥味登的椒麻雞塊超好吃，推推」、「麥味登要吃滿福堡、薯餅、蘿蔔糕」、「我覺得他們的沙拉和花生厚片還不錯吃」、「鬆餅堡很好吃耶」、「麥味登的花生跟薯餅塔超讚」、「雖然我是沒有在吃湯種，但是蛋捲漢堡之類的很讚」。
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