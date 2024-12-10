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冠軍炒飯業者怒「這裡不是家長吃爽的地方」 即日起終止學生愛心餐

聯合新聞網／ 綜合報導
台南知名炒飯專賣店「御珍坊」，昨天在臉書公布即日起終止學生愛心餐點的活動。 圖擷自「御珍坊」臉書
台南知名炒飯專賣店「御珍坊」，昨天在臉書公布即日起終止學生愛心餐點的活動。 圖擷自「御珍坊」臉書

曾獲得台灣炒飯王比賽冠軍的台南市知名炒飯專賣店「御珍坊」，昨（9）日在臉書發文宣布終止學生愛心餐點的活動，原因疑似有人貪小便宜，東點西點還拿愛心卡來抵銷餐點，讓業者怒批「這裡不是家長吃爽的地方」。貼文一出，讓所有網友發聲力挺店家。

「御珍坊」在臉書粉專開頭就表明「即日起，本店終止學生愛心餐點的活動」，店家不滿地表示有些人喜歡打電話去東點西點的，取餐時再拿愛心卡要抵銷餐點，讓他非常不爽。

業者痛批「這裡不是家長吃爽的地方，還知道電話預訂點冠軍炒飯來吃勒」，他認為自己不是給不起的人，只是這樣的行為已經失去了原本對學生愛心餐的初心，直呼這種偏離本意的方式，實在不可取，因此才決定取消愛心餐活動。

留言一面倒全力挺業者，「支持店家」、「有需要的人不會挑三撿四」、「台灣假弱勢真乞丐一大票」、「每次大家想為社會盡一份心力的時候，某些人就喜歡出來濫用人家的善意來瞎搞，搞到最後變成真正需要幫助的弱勢團體們没有辦法獲得救助」、「很多人的善良就是這樣被磨沒了」、「愛心餐不就店家提供什麼吃什麼，能吃飽是最重要的事」、「台灣真的不要自己做愛心，只會被人糟蹋。要愛心餐可以找相關機構做配合，讓真正弱勢的人受到幫助」。

其他業者也有相同經驗，「我的早午餐店原本也供應愛心餐，但是不能指定，後面客人變相『我要漢堡、我要奶茶、我要紅茶…』，甚至吼工讀生後，老娘不供應了！我的愛心不是拿來給人家踐踏的！支持你」、「我辦了5年的生日免費兌換，也因為有部份的人說他生日我剛好店休，應該要補償他，遇到幾次後，也是失望的結束活動…」。

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