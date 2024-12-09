讓出周杰倫票卻反悔！好友邀功暗示加價 她悶：該選尊嚴還是演唱會

天王周杰倫連四場台北大巨蛋演唱會順利落幕，一票難求的嘉年華巡演讓不少搶不到的苦主哀鴻遍野，當中也有人受到好友的眷顧得以進場。一名女網友卻在演唱會前抱怨道，朋友幫自己搶到票，她心裡很是感激也允諾會請對方吃飯，不過隨著票價逐漸被炒高，朋友也動起了歪腦筋，成天暗示她票價很昂貴，雖然沒講明但都知道在邀功，這樣的氣氛讓她非常鬱悶，忍不住發問「我要跪舔這段友誼硬著頭皮去看周董，還是放棄這段友誼守住自己的尊嚴呢」。

原PO以「朋友原價讓周董的票，但不明講想加價」為標題在Dcard發文，抱怨當初搶票時跟朋友說好一起搶，結果自己沒搶到，反而是朋友搶到了，當下對方只表明請吃一頓飯就好，原PO相當感謝且欣然接受，結果在接近開演的這段時間，因為朋友得知黃牛賣的天價，就開始傳一些「票價對等價值」的文章給她，強調這張票得來不易等等。

就連朋友聚餐時也要一直提出來邀功，好像要詔告全天下一般，朋友嚷著「這輩子一定要好好的報答」，讓她忍不住吐槽，「搞得好像我掛了，她救了我一樣的那種光環」；她也曾詢問過好友想吃什麼或有沒有想要的東西，甚至也提出要不要加個幾千塊補貼的提議，對方都會回說「談錢傷感情」，明明心中有答案卻又不說，讓她非常煩躁，直言「我也不想帶這樣的氣氛去看演唱會」。

貼文曝光後，網友們紛紛給出建議，「建議還是聽完演唱會後，請完一頓高檔餐廳就可以慢慢散了」、「先去演唱會，最後再跟這個朋友遠離，讓妳內耗的朋友都不是什麼好東西」、「都被臭這麼久了，當然要舔到看完再說，妳最好有給我去看喔，委屈是一時的，演唱會的快樂是永久的」、「不懂一起搶票還要這樣計較，根本不是好朋友吧」。