快訊

張忠謀自傳上下冊相隔26年 蔡英文：書和台積電股票都值得等待

控遭推擠重摔 林月琴提告陳玉珍：任何暴力在國會都不該發生

涉郭哲敏地下匯兌…「百億賭王」林秉文疑跑路 新北院：26日將拘提

讓出周杰倫票卻反悔！好友邀功暗示加價 她悶：該選尊嚴還是演唱會

聯合新聞網／ 綜合報導
周杰倫演唱會一票難求，網友抱怨好友讓票又反悔。 記者梅衍儂／攝影
周杰倫演唱會一票難求，網友抱怨好友讓票又反悔。 記者梅衍儂／攝影

天王周杰倫連四場台北大巨蛋演唱會順利落幕，一票難求的嘉年華巡演讓不少搶不到的苦主哀鴻遍野，當中也有人受到好友的眷顧得以進場。一名女網友卻在演唱會前抱怨道，朋友幫自己搶到票，她心裡很是感激也允諾會請對方吃飯，不過隨著票價逐漸被炒高，朋友也動起了歪腦筋，成天暗示她票價很昂貴，雖然沒講明但都知道在邀功，這樣的氣氛讓她非常鬱悶，忍不住發問「我要跪舔這段友誼硬著頭皮去看周董，還是放棄這段友誼守住自己的尊嚴呢」。

原PO以「朋友原價讓周董的票，但不明講想加價」為標題在Dcard發文，抱怨當初搶票時跟朋友說好一起搶，結果自己沒搶到，反而是朋友搶到了，當下對方只表明請吃一頓飯就好，原PO相當感謝且欣然接受，結果在接近開演的這段時間，因為朋友得知黃牛賣的天價，就開始傳一些「票價對等價值」的文章給她，強調這張票得來不易等等。

就連朋友聚餐時也要一直提出來邀功，好像要詔告全天下一般，朋友嚷著「這輩子一定要好好的報答」，讓她忍不住吐槽，「搞得好像我掛了，她救了我一樣的那種光環」；她也曾詢問過好友想吃什麼或有沒有想要的東西，甚至也提出要不要加個幾千塊補貼的提議，對方都會回說「談錢傷感情」，明明心中有答案卻又不說，讓她非常煩躁，直言「我也不想帶這樣的氣氛去看演唱會」。

貼文曝光後，網友們紛紛給出建議，「建議還是聽完演唱會後，請完一頓高檔餐廳就可以慢慢散了」、「先去演唱會，最後再跟這個朋友遠離，讓妳內耗的朋友都不是什麼好東西」、「都被臭這麼久了，當然要舔到看完再說，妳最好有給我去看喔，委屈是一時的，演唱會的快樂是永久的」、「不懂一起搶票還要這樣計較，根本不是好朋友吧」。

周杰倫 演唱會

延伸閱讀

「是要勾引誰？」人妻穿短裙回婆家 婆婆訓斥說教：都結婚了

留對岸動手術…台商女兒「下體慘成鋸齒狀」 回台補救成功：安心多了

白飯還是飲料重要？大學生心中「火鍋店必備條件」 2物最加分

乖乖牌妻出軌色喊「榨乾主人」 工程師夫崩潰：世界整個毀滅

相關新聞

看演唱會遇RAP男硬要炫 女粉淚崩：我一生只看一次周杰倫被毀了

天王周杰倫（周董）從本月5日開始，一連4天在大巨蛋開唱，成為第一位在大巨蛋開專場的歌手，從演唱會門票開賣以來，到演唱會結束都話題不斷。然而在演唱會第二天的點歌環節時，有位男粉絲重複點了30分鐘前才唱過的暢銷曲〈告白氣球〉，並說自己寫一小段RAP要跟周杰倫合唱，有網友崩潰表示「氣到哭，大家都暗示點一起合唱的，他真的好自私喔」。

讓出周杰倫票卻反悔！好友邀功暗示加價 她悶：該選尊嚴還是演唱會

天王周杰倫連四場台北大巨蛋演唱會順利落幕，一票難求的嘉年華巡演讓不少搶不到的苦主哀鴻遍野，當中也有不少人受到好友的眷顧得以進場。一名女網友卻在演唱會前抱怨道，朋友幫自己搶到票，她心裡很是感激也允諾會請對方吃飯，不想隨著票價逐漸被炒高，朋友也動起了歪心思，成天暗示她票價的昂貴，雖然沒講明但都知道在邀功，這樣的氣氛讓她非常鬱悶，忍不住發問「我要跪舔這段友誼硬著頭皮去看周董，還是放棄這段友誼守住自己的尊嚴呢」。

白飯還是飲料重要？大學生心中「火鍋店必備條件」 2物最加分

火鍋是台人禦寒不可或缺的國民美食，隨著天氣逐漸轉冷，台灣正式邁入冬季，用餐時間火鍋店門口總是人滿為患。一女網友近日在Dcard發文閒聊，以「火鍋店必須要有的東西」為題，詢問大家想法。

測完MBTI朋友卻變了！他怒：E人在I人眼裡就是一群很賤的人

MBTI測試（Myers-Briggs Type Indicator，邁爾斯-布理格斯性格分類指標）是一種反映人們態度與認知功能偏好的人格測驗。其中E人、I人是討論度最高的兩類，前者是喜歡藉由社交活動得到能量，後者則不然。然而有網友抱怨，自己的優點經常直接被歸因在「你是E人」，I人也經常要求E人破冰、化解尷尬等，讓他怒指「E人在I人眼裡就是一群很賤的人」。

男友搶4張周杰倫演唱會票⋯1張都不留給她！女怨想分了

亞洲天王周杰倫首場大巨蛋演唱會剛落幕，卻有網友抱怨「因為周杰倫演唱會想跟男友分手」，她表示，男友幸運搶到四張周杰倫演唱會的票，讓她本來興高采烈地以為自己一定也有票看，想不到後來男友把三張票讓給朋友及同事，剩下一張則是要自己去看，讓她相當心寒。

穿鞋腳卻有刺癢感⋯敲一敲竟竄出大強！全網看吐：這腳不能要了

台灣氣候潮濕炎熱，街道上經常有蟑螂竄出，若是遇到消毒，那場景更是嚇人。有網友近日短暫將布鞋放在室外，穿上後卻感覺腳底有刺癢感，他敲一敲鞋子後，竟有一隻大強從鞋中竄出，大批網友看了嚇壞直呼「這隻腳不能要了！」另外也有苦主感嘆，「掛在機車上面的安全帽，戴之前也要敲一敲」。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。