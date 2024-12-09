看演唱會遇RAP男硬要炫 女粉淚崩：我一生只看一次周杰倫被毀了

天王周杰倫（周董）從12月5日開始，一連4天在大巨蛋開唱，成為第一位在大巨蛋開專場的歌手，從演唱會門票開賣以來，到演唱會結束都話題不斷。然而在演唱會第二天的點歌環節時，有位男粉絲重複點了30分鐘前才唱過的暢銷曲《告白氣球》，並說自己寫一小段RAP要跟周杰倫合唱，有網友崩潰表示，「氣到哭，大家都暗示點一起合唱的，他真的好自私喔」。

周杰倫這次回台灣開唱，寵粉環節也沒少，除了送演唱會手燈之外，還有開放粉絲點歌環節，周杰倫特別說希望選一首所有人都可以一起「大合唱」類型的歌曲，不過一名戴帽子的男子被選上，卻點了30分鐘前才剛唱過的《告白氣球》，他告訴周杰倫「會選這首歌，是因為我寫了一段改編的RAP」，興奮地跨越欄杆，向工作人員要一支麥克風，跟女兒一起合唱改編曲。

不過重複點歌，加上也沒有RAP的歌詞，引發許多網友不滿，有網友在Threads發文表示，「我又回想起那個RAP男，最後點了已經唱過的《告白氣球》， 我真的氣到想哭！演唱會票這麼難搶，我一生可能只看一次周杰倫演唱會，大家都暗示你點可以大家一起合唱的了，到底在想什麼？真的好自私喔！我好想哭」。

文章曝光後，引來1.9萬個讚，許多粉絲認同表示，「不是他點了什麼歌，重點周杰倫都明示、暗示點《擱淺》或那種可以大合唱的歌了，結果他為了自己要秀RAP，點了前面已經唱過的歌，無言」、「會不爽很正常啊，我真的進去看完，那個男的完全不知道在幹嘛，唱什麼我根本聽不懂，而且是最後了，你身為一個真正的粉絲，會怎麼樣？滿滿的捨不得啊！結果最後一個超級尷尬的人在上面，是要怎麼同理他？」、「而且RAP是寫給周董就算了，那首歌他還說是寫給他老婆，關大家屁事？」、「我也是第二天去看的，浪費錢被這種自以為的人唱走，真是氣死」。

此事件持續延燒，RAP男的身份也被許多網友起底，疑似是曾參加過《超級星光大道2》的選手潘家鋭，曾和歌手周定緯合作。