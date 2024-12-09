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白飯還是飲料重要？大學生心中「火鍋店必備條件」 2物最加分

聯合新聞網／ 綜合報導
天氣轉冷火鍋旺季回歸，一名網友調查大學生吃火鍋必備項目。 圖／ingimage
天氣轉冷火鍋旺季回歸，一名網友調查大學生吃火鍋必備項目。 圖／ingimage

火鍋是台人禦寒不可或缺的國民美食，隨著天氣逐漸轉冷，台灣也正式邁入冬季，用餐時間火鍋店門口總是人滿為患。一名女網友近日在Dcard發文閒聊，以「火鍋店必須要有的東西」為題，詢問大家想法。

原PO在內文提問「請問大家吃130元起的火鍋店覺得有什麼東西是必備的項目」。她舉例「白飯吃到飽、飲料喝到飽、一定要可樂機之類的」，又或是只要有飲料或冰淇淋就可以等等。她補充，除了餐食外，不曉得是否有人認為「不管夏冬都需要有冷氣」，詢問網友對大學生而言，什麼才是最吸引人的點。

不少人紛紛回覆「最主要是火鍋的內容物豐富度以及能不能火鍋料換菜，很多學校的小火鍋根本吃不飽」、「環境乾淨，地板不要黏黏的」、「我超愛吃火鍋我可以三餐吃火鍋，我會看環境、座位好不好坐跟店員態度之類的」、「一定要開大冷氣」、「有滷肉飯很加分，滷汁或是豬油都可」、「白飯、飲料，如果有冰淇淋的話加分，冰淇淋對我來說是吃完火鍋的完美ending」。

也有網友詳細說明「150的鍋可以吃到原肉就很滿意了，飲料只需要簡單的紅茶，沙茶醬不會太稀、醬料區乾淨，白飯自取、line pay付款」，還有人列點說明：

一、環境非常重要，甚至比火鍋本身好不好吃還重要。

二、鍋子真的不要給太小的。

三、小垃圾桶要有。

四、衛生紙要有，控制成本可以想辦法限制量。

五、肉如果可以裝盤子這很重要。

大學生 火鍋

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