快訊

當周杰倫塑膠？演唱會遭盜錄「全外流」杰威爾出手了！

不只陽台！這些公設也可補登 他賣屋多10坪、挽回800萬元

陳梅慧入選區塊鏈30大人物 XREX執行長：記得她的善良、勇敢與正義

聽新聞
0:00 / 0:00

男友搶4張周杰倫演唱會票⋯1張都不留給她！女怨想分了

聯合新聞網／ 綜合報導
周杰倫成為在大巨蛋開演唱會的第一人，吸引不少歌迷前往朝聖。圖／杰威爾音樂提供
周杰倫成為在大巨蛋開演唱會的第一人，吸引不少歌迷前往朝聖。圖／杰威爾音樂提供

亞洲天王周杰倫首場大巨蛋演唱會剛落幕，卻有網友抱怨「因為周杰倫演唱會想跟男友分手」，她表示，男友幸運搶到四張周杰倫演唱會的票，讓她本來興高采烈地以為自己一定也有票看，想不到後來男友把三張票讓給朋友及同事，剩下一張則是要自己去看，讓她相當心寒。

一名網友在論壇Dcard以「因為周杰倫演唱會想跟男友分手」為題發文，她的男友雖然不是粉絲，卻很厲害的搶到了四張周杰倫演唱會的票，明明男友答應留一張票給她，想不到幾天前問男友「票還在嗎？」男友卻說他將三張票讓給朋友及同事，剩下一張票在考慮要自己去看或是讓她去看，還告訴她「不聽也不會怎麼樣，還能省錢」。

該網友傻眼表示，「我滿心期待自己男友搶到四張票，我怎麼都會有一張票可以入場吧，結果寧願給別人看都不讓給我看，今天跟我說剩下一張他自己想去聽，我真的是難過大於生氣，所以在他心裡，我還不如他的朋友嗎？」

其他人留言「愛一個人會用行動跟言語證明，同樣的不愛一個人也會用行為來證明，妳男友的行為就已經說明了一切，今年你們不是為了周杰倫的票分手。而是透過這件事情，妳可以明確的知道，男友的心中是沒有妳的，妳在利益還有他朋友面前，妳是放在最後面」、「直接分手！還在想什麼，好扯」、「這還要想嗎？ 要感謝周杰倫讓你看清你男友吧」。

Dcard 周杰倫 大巨蛋 演唱會 男友

延伸閱讀

房貸選30年或40年？首購族怕多繳息 網一面倒：答案只有一個

桃園置產…雙北上班族買哪划算？網首推兩區：通勤快速方便

沒買車照繳車位管理費「該賣掉嗎？」 眾人意見不一：有點微妙

憂閒雜人多！他家社區開這2店「算嫌惡設施嗎」 網看法不一

相關新聞

男友搶4張周杰倫演唱會票⋯1張都不留給她！女怨想分了

亞洲天王周杰倫首場大巨蛋演唱會剛落幕，卻有網友抱怨「因為周杰倫演唱會想跟男友分手」，她表示，男友幸運搶到四張周杰倫演唱會的票，讓她本來興高采烈地以為自己一定也有票看，想不到後來男友把三張票讓給朋友及同事，剩下一張則是要自己去看，讓她相當心寒。

穿鞋腳卻有刺癢感⋯敲一敲竟竄出大強！全網看吐：這腳不能要了

台灣氣候潮濕炎熱，街道上經常有蟑螂竄出，若是遇到消毒，那場景更是嚇人。有網友近日短暫將布鞋放在室外，穿上後卻感覺腳底有刺癢感，他敲一敲鞋子後，竟有一隻大強從鞋中竄出，大批網友看了嚇壞直呼「這隻腳不能要了！」另外也有苦主感嘆，「掛在機車上面的安全帽，戴之前也要敲一敲」。

沒票別哭！大巨蛋「1處」能聽到周杰倫演唱會 歌迷實測飆淚鼓掌

天王周杰倫暌違7年唱回台灣，也成為在大巨蛋開專場演唱會的第一人。15萬張票開賣即秒殺，許多歌迷都哭號買不到票，甚至在開演前於門口「跪求」。不過現在有網友發現，大巨蛋有個地方，不僅不用花錢，還能清楚聽到周董的歌聲。

王雪紅低調現身周杰倫演唱會拿手機記錄 網熱議：還拿HTC嗎

天王周杰倫自5日起，在台北大巨蛋舉辦「嘉年華」演唱會，吸引大批粉絲前往朝聖，而入場的名人們也不少。就有網友在演唱會過程中，意外發現前排舉起手機錄影的觀眾，竟是宏達電董事長王雪紅，引發網友熱議。

她咳到鄰居朝門縫塞紙條 打開一看才發現對方竟要她「這麼做」

台灣進入秋冬季節後早晚溫差變化大，一不留神很容易就「感冒」了。近日，有咳嗽咳不停的網友在門縫發現一張紙條與名片，竟是鄰居阿姨勸她去看中醫，讓她覺得既困惑又好笑，其他網友看了紛紛大讚：「阿姨真的太暖！」

耶誕節約會加跨年「去哪個縣市最好？」 網推這2地：吃喝玩樂很方便

耶誕節即將到來，再過不久也將迎接新的一年，每到歲末年初之時，各個縣市都會舉辦不少慶祝活動來讓民眾同歡。有網友就好奇哪個縣市最適合情侶或朋友約會、跨年？雙北仍然是不少人心目中首選。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。