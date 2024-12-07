男友搶4張周杰倫演唱會票⋯1張都不留給她！女怨想分了

亞洲天王周杰倫首場大巨蛋演唱會剛落幕，卻有網友抱怨「因為周杰倫演唱會想跟男友分手」，她表示，男友幸運搶到四張周杰倫演唱會的票，讓她本來興高采烈地以為自己一定也有票看，想不到後來男友把三張票讓給朋友及同事，剩下一張則是要自己去看，讓她相當心寒。

一名網友在論壇Dcard以「因為周杰倫演唱會想跟男友分手」為題發文，她的男友雖然不是粉絲，卻很厲害的搶到了四張周杰倫演唱會的票，明明男友答應留一張票給她，想不到幾天前問男友「票還在嗎？」男友卻說他將三張票讓給朋友及同事，剩下一張票在考慮要自己去看或是讓她去看，還告訴她「不聽也不會怎麼樣，還能省錢」。

該網友傻眼表示，「我滿心期待自己男友搶到四張票，我怎麼都會有一張票可以入場吧，結果寧願給別人看都不讓給我看，今天跟我說剩下一張他自己想去聽，我真的是難過大於生氣，所以在他心裡，我還不如他的朋友嗎？」

其他人留言「愛一個人會用行動跟言語證明，同樣的不愛一個人也會用行為來證明，妳男友的行為就已經說明了一切，今年你們不是為了周杰倫的票分手。而是透過這件事情，妳可以明確的知道，男友的心中是沒有妳的，妳在利益還有他朋友面前，妳是放在最後面」、「直接分手！還在想什麼，好扯」、「這還要想嗎？ 要感謝周杰倫讓你看清你男友吧」。