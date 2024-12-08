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測完MBTI朋友卻變了！他怒：E人在I人眼裡就是一群很賤的人

聯合新聞網／ 綜合報導
網友抱怨，朋友都會因為他是E人，要求他炒熱氣氛。示意圖／Ingimage
網友抱怨，朋友都會因為他是E人，要求他炒熱氣氛。示意圖／Ingimage

MBTI測試（Myers-Briggs Type Indicator，邁爾斯-布理格斯性格分類指標）是一種反映人們態度與認知功能偏好的人格測驗。其中E人、I人是討論度最高的兩類，前者是喜歡藉由社交活動得到能量，後者則不然。然而有網友抱怨，自己的優點經常直接被歸因在「你是E人」，I人也經常要求E人破冰、化解尷尬等，讓他怒指「E人在I人眼裡就是一群很賤的人」。

一名網友在論壇Dcard發文表示，朋友在得知他是E人後，交友圈的氛圍就變得很奇怪，尤其是新認識的人常會將他的優點歸因在「你是E人」，還會把社交當成是他的義務，讓原PO抱怨「僅僅因為我是E人就被隨便對待，跟我說話就可以隨便、就可以很失禮，反正我是E人」。

該網友表示，有時遇到別人詢問「如何回應或社交」等，他說出自己想法後，又要被說「你真的很E欸」、「那是因為你是E」等，讓他相當無奈。原PO表示，最近別人再問起自己的人格，他會改口說自己是I人，想不到因此收到諸多讚美，經常被誇「你個性好好」，他無奈感嘆，「明明我什麼都沒變，努力社交的I人真的很厲害吧，做一樣的事情只有I人值得被讚揚，而對於做為E人的我卻是理所當然」。

原PO表示，「明明我也會尷尬，也為了和別人好好來往看了很多心理學的書，明明我的社交能力也是靠學習獲得的，所以一直講著MBTI的人我最討厭了，這東西明明和星座不一樣，是可以後天改變的，一堆人當八字在信奉，最討厭他們了」。

其他人留言，「真的，超討厭那種把人格類型當作人生劇本結構的白痴，更遑論E跟I的原意是看主導功能習慣從外/內部提取訊息，在那邊內外向然後咿咿咿哎哎哎的人，我一律當成星座咖」、「MBTI的本質被這些人玩成星座，拿星座或是MBTI合理化自己的個性」、「感覺你個性很好呢！別對他們的話放在心上，他們不是I人，是雞掰人」、「那種就是沒搞清楚E、I到底什麼意思，是覺得E人總是像發神經一樣見人就問IG嗎？」

Dcard MBTI 星座 社交

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