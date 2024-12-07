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穿鞋腳卻有刺癢感⋯敲一敲竟竄出大強！全網看吐：這腳不能要了

聯合新聞網／ 綜合報導
網友鞋內竄出蟑螂。示意圖／Ingimage
網友鞋內竄出蟑螂。示意圖／Ingimage

台灣氣候潮濕炎熱，街道上經常有蟑螂竄出，若是遇到消毒，那場景更是嚇人。有網友近日短暫將布鞋放在室外，穿上後卻感覺腳底有刺癢感，他敲一敲鞋子後，竟有一隻大強從鞋中竄出，大批網友看了嚇壞直呼「這隻腳不能要了！」另外也有苦主感嘆，「掛在機車上面的安全帽，戴之前也要敲一敲」。

一名網友爆料公社發布一支影片，他表示，「踩到鞋底的時候刺刺癢癢的，在此呼籲鞋子真的不能放外面」，影片中可見，他將鞋子往地面敲後，鞋中竟竄出一隻大強，他不驚不徐地將大強踩死，原PO笑稱「這雙鞋還是得要」。

其他人紛紛留言「你這隻腳不能要了」、「腳砍了吧，太噁心了，那個柏油路也要重鋪」、「這腳跟鞋子都不能要了」、「你的腳不能要了！快去洗一洗」、「鞋還是得要，腳不能要了」。

不少苦主也分享遇到小強的故事，留言「奉勸各位，掛在機車上面的安全帽，戴之前也要敲一敲」、「我之前騎車耳邊傳來翅膀啪啪聲，我把安全帽摔地上也是一隻強哥跑出來」、「我也遇過，把家裡的大蟑螂帶到學校教室」、「真的安全帽要抖一抖，之前騎車騎到一半覺得頭好癢又有點刺痛，結果發現是小強在脖子周圍爬，嚇到差點出車禍」、「小時候半夜突然覺得脖子刺刺癢癢的，想說抓個癢看看是什麼，我打開手一看是大蟑螂，嚇得我丟去旁邊」、「車箱中折好的雨衣也中過，嚇到，直接丟地上等牠跑走再默默在大雨中穿上」。

許多人還曾遇過小強以外的生物，網友留言「中過蛞蝓。走了一陣子發現襪子濕濕滑滑的，脫鞋檢查發現襪子都是牠的黏液還有被我壓成碎片的蛞蝓屍體」、「住在田邊的我出現過蟾蜍，然後當天就中發票了」、「我的還躲過喇牙」、「我老公的鞋裡曾經有過蟾蜍跟老鼠，蟑螂不算什麼」、「我記得小時候下雨鞋子溼掉，隔天再穿的時候，裡面有一隻蟾蜍」。

安全帽 小強 爆料公社 蟑螂 鞋子

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