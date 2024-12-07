沒票別哭！大巨蛋「1處」能聽到周杰倫演唱會 歌迷實測飆淚鼓掌

天王周杰倫暌違7年唱回台灣，也成為在大巨蛋開專場演唱會的第一人。15萬張票開賣即秒殺，許多歌迷都哭號買不到票，甚至在開演前於門口「跪求」。不過現在有網友發現，大巨蛋有個地方，不僅不用花錢，還能清楚聽到周董的歌聲。

一名網友在社群平台Threads分享了一段34秒的影片，可見她人位於大巨蛋的Gate2入口，旁邊有大批粉絲安靜聽歌，裡面周杰倫正在唱著不能說的秘密這首歌，聲音相當清楚，當他最後飆高音唱完最後一句後，現場湧起熱烈的掌聲。

不少網友看完也紛紛留言，「哭了，我在Gate4怎麼都聽不到」、「為什麼我那天跑了好幾個出口都聽不到」、「這樣我也甘願了」、「杰倫，你知道場外還有那麽多的朋友在支持你嗎」、「傻眼根本不需要去下水道了」、「我就說真的吧」。

也有人表示周杰倫的貼心舉動，「周杰倫說昨天在網路有看到外面很多人所以要唱大聲點」、「有特別提到說為了場外的粉絲要大聲一點」。

周杰倫「嘉年華」世界巡迴演唱會自 2019 年起跑，已經唱了4年多，主辦單位也升級各項設施，表示此次是巡演史上最多特效的一次，從搭台到演出結束再拆卸舞台，共租用大巨蛋20天，工程浩大，總成本達2.5億以上。