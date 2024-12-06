王雪紅低調現身周杰倫演唱會拿手機記錄 網熱議：還拿HTC嗎
天王周杰倫自5日起，在台北大巨蛋舉辦「嘉年華」演唱會，吸引大批粉絲前往朝聖，而入場的名人們也不少。就有網友在演唱會過程中，意外發現前排舉起手機錄影的觀眾，竟是宏達電董事長王雪紅，引發網友熱議。
一位歌迷在Threads上分享照片，表示自己5日到大巨蛋聽周杰倫演唱會，卻意外發現前排觀眾竟是宏達電董事長王雪紅，讓他感到非常驚喜，記錄下寶貴畫面。而圖中的王雪紅衣著低調，坐在位子上拿起手機拍攝會場。
照片曝光後立馬引發網友熱議，許多人忍不住好奇她手中的拿的手機是什麼品牌，「她拿HTC嗎？」、「這年代還拿HTC的可能只剩她了」、「HTC還有在出，不過不是手機部門賣給Google了，她應該不會拿HTC了」、「雪紅阿姨也來場勘嗎？看HTC大巨蛋要不要結合vive互動式。」
有眼尖網友認出她手中拿的是Google Pixel而非HTC，但有知情人士提到，「也是原HTC團隊設計的」、「大家都不知道Google收購HTC手機業務嗎，雪中紅拿Pixel也是HTC的血脈啊」、「該稱讚她一脈相承，繼續拿HTC的後繼Pixel系列嗎？XD」
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