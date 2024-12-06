她咳到鄰居朝門縫塞紙條 打開一看才發現對方竟要她「這麼做」

台灣進入秋冬季節後早晚溫差變化大，一不留神很容易就「感冒」了。近日，有咳嗽咳不停的網友在門縫發現一張紙條與名片，竟是鄰居阿姨勸她去看中醫，讓她覺得既困惑又好笑，其他網友看了紛紛大讚：「阿姨真的太暖！」

一名網友在Thresds上發文，表示自己咳嗽咳到鄰居阿姨塞紙條在她門縫，上面不僅提醒她要好好保養自己，更是連介紹的診所地址、電話與看診時間都寫得一清二楚，讓原PO感到既困惑又好笑：「到底是我咳太慘？還是應該要換隔音門？平常音樂放超大聲，她們怎麼受得了？還是阿姨們也愛聽？」

貼文曝光後，不少人大讚鄰居阿姨充滿人情味，「真善良，還去拿名片給妳、幫妳寫注意事項，怕妳多跑一趟」、「這樣不打擾但會關心的鄰居很溫柔」、「台灣處處有溫暖，愛死了」、「好溫暖的阿姨」、「身為高雄長大的人，覺得高雄人真的非常暖！」

也有網友提醒原PO真的要多留意健康狀況，「長期調養真的要有多年配合的中醫，尤其咳嗽超難好，一個不注意就會變成病根」，並表示自己也遇到過溫暖善良的人，「我大學咳到房東太太幫我煮中藥，真的感動哭」、「很多年前我也是咳到肺快飛出來了，鄰居掛了一袋曇花在我門上。」

不過，有網友認為或許鄰居真正的目的是想讓她注意自己的音量，避免持續影響到其他人，「與其抱怨鄰居咳嗽很吵，倒不如介紹她醫生，阿姨很有智慧！」、「繼京都式婉轉『鋼琴聲彈得真好』之後，又有台灣式的『真誠關心你，也是真誠地希望你把聲量調小』」。