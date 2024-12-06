耶誕節約會加跨年「去哪個縣市最好？」 網推這2地：吃喝玩樂很方便

耶誕節即將到來，再過不久也將迎接新的一年，每到歲末年初之時，各個縣市都會舉辦不少慶祝活動來讓民眾同歡。有網友就好奇哪個縣市最適合情侶或朋友約會、跨年？雙北仍然是不少人心目中首選。

原PO在PTT發文表示，他正煩惱耶誕節和跨年要去哪裡約會，想找個有氣氛的地方，然後請特休出去玩，目前考慮台北市信義區和新北市板橋的歡樂耶誕城，因為這兩地都有耶誕樹，但缺點就是人潮擠到爆炸，讓他很猶豫。不過原PO大讚今年的屏東公園是大黑馬，有耶誕限定的裝飾，感覺氛圍也不錯，因此會優先考慮去屏東跨年。他想請大家給一些意見，並分享哪個縣市最適合約會加跨年？

貼文引起熱議，北市信義區和新北板橋還是最多人推薦的，「雙北比較有氣氛」、「新北耶誕城」、「板橋耶誕城還是最有名」、「信義威秀」、「首選信義區，還有Bellavita耶誕造景，吃喝玩樂也很方便」、「信義區氣氛不錯啊」、「板橋可去金色三麥，信義超讚」。

還有人推薦其他城市和國家，「台中市民廣場不知道有沒有裝扮，我覺得地大至少舒服些」、「台中感覺很浪漫」、「除了歐洲，就日本的聖誕氣氛最好」、「東京」、「橫濱」、「慕尼黑，耶誕市集」、「歐洲的聖誕節是一個月的，這時候過節氣氛到處都有了，人也變得可愛了」、「越便利的城市越適合」。

但也有網友認為到處都是人，非常不方便，「現在不管去哪，到處都是人」、「感覺這時間假日去哪都會很多人」、「現在到哪人都很多，國外也是，有預算出國感受一下氛圍也不錯」、「信義區真的人好多」。