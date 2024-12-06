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真有人爬大巨蛋下水道看周杰倫？衛工處喊「不可能」揭1關鍵原因

聯合新聞網／ 綜合報導
周杰倫確定成為大巨蛋第一位舉辦專場演唱會的歌手。圖／杰威爾提供
周杰倫確定成為大巨蛋第一位舉辦專場演唱會的歌手。圖／杰威爾提供

昨晚到底多少人擠下水道？周杰倫昨晚（5日）首度登上大巨蛋，不僅吸引3.8萬人進場狂歡，場外也有大批搶不到票的歌迷四處求票，或是相約爬進大巨蛋下水道「聽」演唱會，有瘋狂歌迷更貼出「涉水影片」嗨喊「剛好聽擱淺」。對此，台北市衛工處表示，「下水道直徑僅30公分」。

有網友在threads上分享朋友組團爬下水道聽演唱會的影片，片中人在混濁汙水中艱辛前進，一邊喊著「好臭好臭」、「快點」，一邊鼓勵「快到了」、「聽到聲音了嗎」，水深甚至僅容人側頭換氣，影片也吸引眾人評論「真的是博命演出」、「好熱血」、「真有毅力」、「抱歉，昨天不該在巨蛋上廁所的，辛苦你了」。

不過隨後也被網友抓包是中國大陸影片重新配音製作，並非真的進入下水道，也有人提醒「雖然知道是幽默影片，但不管是甲烷還是缺氧都有可能一口就直接昏迷，多的是工安事故可以查，最好加個影片提醒避免有人真的模仿造成憾事，密閉空間，缺氧場所的危險性很多人是不知道的」。

據《三立新聞網》報導，衛工處表示，銜接台北大巨蛋的汙水管直徑僅有30公分，實際上人是無法進入的，也呼籲汙水下水道內含有大腸桿菌群、硫化氫或沼氣等危害氣體，不可隨意開啟人孔設施入侵，以免發生危險。

周杰倫 大巨蛋 演唱會

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