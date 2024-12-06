她自曝外出住旅館2習慣 多數人搖頭：跟妳出去玩壓力很大

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聯合新聞網／ 綜合報導
原PO住旅館時都會自備衣架和水杯，甚至還會帶酒精清潔設備。 示意圖／ingimage
原PO住旅館時都會自備衣架和水杯，甚至還會帶酒精清潔設備。 示意圖／ingimage

不少有潔癖的人，外出旅行住旅館、飯店都怕設備不乾淨，有一名女網友就透露自己會隨身酒精消毒，也會自備摺疊衣架、摺疊杯等物，但身邊的朋友卻不以為意，甚至敢用旅館提供的毛巾，讓她不免想問大家「入住旅館時會先清潔房間嗎？」

原PO在PTT發文表示，自己住旅館時都會自備酒精和消毒功能的濕紙巾，主要用來擦拭馬桶坐墊、廁所的毛巾架、書桌/床頭櫃表面等，另外也會攜帶摺疊衣架來吊掛貼身衣物和毛巾，但外套、外褲等倒是會用旅館提供的。除此之外，她也不用旅館提供的杯子，而是用自己的矽膠摺疊杯。

原PO說身邊的朋友有人不會自己清潔，甚至敢用旅館提供的毛巾，但也有和自己一樣或更愛乾淨的人。她曾在社群媒體上看到更極致的人，是會帶一次性床單被套，還有帶清潔用具去擦拭房間內的所有設備，而這樣的行為正反看法都有，也讓原PO好奇想問大家「住旅館前會先清潔一下嗎？清潔到什麼程度呢？」

多數人看了都覺得太麻煩，「強迫症潔癖就不要住旅館了，百密一疏，一定有妳沒清到的部分污染到妳，不信拿紫外線照」、「妳在路上走路也穿無塵衣？」、「太累了吧…出去玩還這麼累」、「跟妳出去玩感覺壓力就超大」、「我從來沒這樣做過，還不是活得好好的，做這些清潔的意義是什麼？」、「我不會欸，我覺得我好懶，不如多花點錢住五星級飯店那種，都出去玩就舒服點」。

但也有網友有同樣習慣，「我也是，還會帶自己的瞬熱熱水壺自製熱水，因為不敢用飯店熱水壺」、「之前朋友是會帶枕頭套然後穿襪子，他們舒服就好」、「會帶浴巾跟枕頭套而已，純粹因為我的浴巾比較柔軟吸水，不太用旅館的杯子，因為通常會自備」、「馬桶坐墊會噴酒精擦，其他就隨緣了」。

廁所 酒精 馬桶

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