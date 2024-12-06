想當台灣帥哥！日網紅剪「台男潮頭」 見成果傻眼：赤木剛憲這麼受歡迎？

江湖傳說男生理髮時只要兩側推高就能飄出台味，近日有在台日人到頗受年輕人喜愛的髮廊理髮，看到新髮型後相當錯愕，不敢相信是台灣流行的髮型，直呼「大家都喜歡赤木剛憲？」，網友也笑讚他真的變台灣人了。

在台日人「日本人的歐吉桑」4日發文分享近況，提到自己很想當「台灣帥哥」，便找了家受年輕人推薦的潮店理髮，並指定要「台灣年輕人流行的髮型」。不過成果出來後卻讓他懷疑人生，直喊「真假？」、「有沒有騙我？」，只見他頭頂髮量留有厚度，兩側用剃刀推高，頭型較之前顯得稍微拉長，神似漫畫《灌籃高中》的湘北隊長赤木剛憲，歐吉桑疑惑詢問「台灣年輕人那麼喜歡他？」。

幽默發文網友笑翻，紛紛讚他帥、變年輕，更表示「完全融入台灣社會了」、「真的台味出來了」、「台灣人無誤」、「阿志頭」、「瀏海怎麼那麼齊？有點可愛」、「真的有像赤木」、「完美的赤木剛憲髮型欸，好帥」、「等你頭髮長一點還可以變宮城」。

有人則點出關鍵，「因為這種髮型蠻適應台灣人的日常吧。方便穿戴安全帽（脫下免整理），好清洗又免吹易乾，看起來也整齊乾淨」，對此歐吉桑也同意「戴安全帽的確比較舒服」，但也默默說「希望時間回到剪頭髮前……」，一時還無法適應新髮型。