驚見尪偷藏整屋模型…人妻好奇「花多少？」 店家神回眾男性按讚：真英雄

看男人團結的時候到了。一位人妻在臉書社團「Just Build Model 做模型就對了！」分享，近日在搬家整理房間時，在衣櫃意外發現老公偷藏的模型們，礙於自己不懂行情，好奇請教網友這些模型們大概要花多錢，不料留言區湧入廣大男性同胞「報價」，更釣出販賣模型玩具的店家「神回覆」，讓發文人妻不禁笑道「大家不要人這麼好」。

這名人妻曬圖表示，最近搬家整理房間時，在衣櫃發現老公偷藏的模型，因為自己不懂模型，想請教各位「這些大概要花多少」。只見圖中超過至少50組的模型們「排排站」，就算堆起放置於地板上，房間能走動的區域也所剩不多。

貼文一出，網友們紛紛「報價」救火，「大多10幾塊而已」、「上面有價格啊！1/144就144元、1/60就60元，愈大盒愈便宜，因為不精細，廠商好做啊！」、「這一看就知道是之前大樹藥局買奶粉或尿布送的，每次活動都會不一樣，我也有換到一些」、「其實也還好，妳老公都買不太值錢的，這邊初估大概不到5千元而已」、「一盒大概200左右，封面單色是體驗試作品，更便宜大概150」。

留言區更釣出店家「萬年東海模型玩具」小編神回覆，「這個上次在我們家感謝祭買的，總共不到1000元，妳老公精打細算呢～要珍惜喔」。搞笑內容讓許多網友笑壞喊「真英雄」，更大力敲碗何時下次感謝祭，「神救援」、「這公關值得加薪」、「嫂子，東海是模型專賣店，要相信東海說的」、「下次記得提醒我要參加」、「謝謝你幫人們找回失去的家庭」。

對此，在看到廣大男性網友跳出來「守護家庭」後，發文人妻也現身留言笑道「大家不要人這麼好」。眾人也搞笑回應，「畢竟大家都是為了能家庭和睦嘛」、「畢竟陪妳演一波嘛」、「專心做模型的男人不會出軌」、「這就是男人間的義氣啊~縱使素昧平生也是要見義勇為」。