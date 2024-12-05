以前好貴！網曝3知名餐飲「變便宜」 眾人含淚認同加碼：50嵐、鼎泰豐

台灣物價近幾年成長快速，不少外食族都大感吃不消。不過有網友點名3家知名餐飲企業「以前好貴，現在相對平價」，許多人點頭同意，直說「以前覺得都有錢人在吃的，現在變平價了」。

原PO在Threads上點名王品集團、星巴克、涮乃葉3家餐飲，認為是以前覺得很貴，現在反而相對平價的店家，好奇大家是否有同感？

發文引發熱議，眾人紛紛表示深有同感，也舉例一些過去捨不得吃，現在卻覺得不算太貴的餐廳，「最近我也才跟家人說，王品放在現在的餐廳裡面好像只能算中價位，一堆吃到飽的單價都超過它一個套餐的價格了」、「7-11便當以前覺得夭壽貴，現在要省錢都吃7-11」、「五十嵐、星巴克、麥當勞，以前都覺得是有錢人在吃的，現在覺得他們相對平價了」、「鼎泰豐吧，以前覺得貴，現在覺得滿平價的」、「五十嵐！小時候喝都覺得好奢侈、一杯很貴，結果現在隨便一間手搖飲店都比它貴」、「五十嵐，小時候同學喝都覺得是有錢人」、「金莎巧克力，小時候覺得他是巧克力的天花板了」、「因為已經預判了很多年的預判、先把價格放在那邊了」。

不過有人指出除了漲價幅度差異外，經濟獨立、收入變高也是因素之一，「有在賺錢，收入提升吧，雖然說也不到真的平價。而且心態轉變，拿家裡錢→花自己的」、「因為有能力了」、「是你財務自由，收入增多了」、「以前我連六扇門都覺得貴，現在涮乃葉說走就走」。