朋友笑問「火球祭聽YOYO台唱歌好玩？」 他神回應引網哭：鼻酸了

YOYO電視台陪伴過許多孩子下課時光，締造了童年快樂回憶。日前有位網友分享，他近期去「2024 FIREBALL Fest. 火球祭」，朋友問他「你看YOYO家族表演很開心？」他神回答讓朋友也感慨不已，許多網友看了直呼「有點鼻酸」。

一名網友在Threads發文表示，朋友問他「你去火球祭看看YOYO家族表演很開心？」他回答「很開心啊！」對方接著好奇問「為什麼？」他又回答「因為YOYO台的哥哥姊姊不會問我賺多少錢、什麼時候買房子、哪時候結婚生子，他們只會說『大朋友也要開心長大』」，事後他朋友露出感慨不已的表情。

文章曝光後，引發4.7萬人按讚，原PO在留言寫下「火球祭跟YOYO家族帶來了意外的流量，還讓YOYO的哥哥、姊姊都來回我，實在是很感謝。我只想告訴不管現在已經幾個月大、很努力活著的大朋友們，大家都棒棒棒！可能到200個月大以上，要持續開心長大很難，但是希望大家都能常常有感受到開心的時候，要記得跟自己說棒棒棒喔！」

許多網友大讚「當下聽到YOYO的哥哥姊姊說那句話有點鼻酸」、「而且大哥哥、大姊姊也不會一直跟我要錢，只希望我們開心長大」、「就算我已經變成一事無成的爛大人，香蕉哥哥還是跟以前一樣會說『你們很棒！』」、「天啊好想哭！其實我們好多人沒有開心長大，只是長大了而已」、「看到最後一句話，突然泛淚是正常的嗎？」、「小時候跟長大一樣，都被YOYO台療癒了」、「情緒價值給好給滿的大哥哥、大姊姊們」。

2024火球祭在桃園樂天棒球場登場，當天除了邀請許多樂團演出以外，也特別找來YOYO家族的天竺鼠姊姊、南瓜哥哥，帶來轟動全場的《卡加布列島》、《捏泥巴》、《棒棒棒》、《釣魚記》經典兒歌，讓許多大朋友回憶起童年時光。