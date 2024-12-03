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宜蘭1景點人氣直逼九份！他查Google有9.3萬筆評論 網曝關鍵原因

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友分享，張美阿嬤農場在Google Map上擁有9.3萬筆評論，共4.9顆星的高評價，評論數甚至快追上九份老街的9.8萬筆，好奇為何這麼有人氣？圖/取自「張美阿嬤農場」臉書
一名網友分享，張美阿嬤農場在Google Map上擁有9.3萬筆評論，共4.9顆星的高評價，評論數甚至快追上九份老街的9.8萬筆，好奇為何這麼有人氣？圖/取自「張美阿嬤農場」臉書

宜蘭有許多商家經營小型動物農場，一名網友分享，「張美阿嬤農場」在Google Map上擁有9.3萬筆評論，幾乎快追上九份老街的9.8萬筆，讓他感到好奇。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

這名網友在社群平台「Threads」表示，近期在Google Map上發現「張美阿嬤農場」的評論人數非常多，有高達9.3萬筆資料，還有4.9顆星的高評價，評論數幾乎快追上同樣是熱門景點「九份老街」的9.8萬筆評論，讓他驚呼「為何評論筆數這麼多？」

由 @isabellathatgirll 發佈
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貼文引來不少網友討論，「那邊很好玩啊」、「會送東西，而且真的很好玩」、「很不錯！值得一去的景點」、「那邊真的不錯，有在分流，而且動物也都很親人、種類很多」、「張美阿嬤的環境真的超級乾淨、動物種類也比較多」。

不過，也有部分網友持相反意見，「因為評論會送草，大家為了趕快拿草不會打得太仔細，實際上裡面很小，過了一區就不能往回走，重點還是很小，是我去過最不怎麼樣的動物互動農場」、「送東西啊，去過不會再訪，園區小，真的不值得」、「評分那麼多是因為會送牧草，是一間人比動物多的農場，場地超小逛不用10分鐘，同等價位其實有更好的選擇」。

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