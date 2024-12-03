台中超商關東煮提供1款神級醬料 在地人齊喊：是我們的主食

「東泉辣椒醬」相當有名，是台中人吃飯必備的調味料。對此，一名網友分享，在台中超商的關東煮區，竟然看到一大罐東泉辣椒醬，還是營業用的5公升版本。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

這名網友在臉書社團「路上觀察學院」表示，近日在台中一間超商的關東煮區，發現調味料並非常見的醬油膏和甜辣醬，而是「東泉辣椒醬」，還是營業用的5公升大容量版本，讓他直言「台中的就是不一樣」。

貼文一出後，吸引2.3萬網友按讚，不少在地人紛紛表示「在台中，我們東泉都當水喝」、「跟白飯一樣，是一種主食」、「那是必須的，我剛剛才shot一罐」、「東泉辣醬佐黑輪」、「實現東泉自由」、「那是我們的血」、「台中開店要是沒有東泉，真不知道老闆在開什麼鬼」。

事實上，台中赫赫有名的「東泉辣椒醬」是以糯米、砂糖、食鹽、甘草粉、醬油和辣椒粉混合製作，通常台中在地人吃早餐，都會使用這個醬料。東泉辣椒醬、大麵羹和麻薏有「台中三寶」之稱。