被稱頂級食材過譽？他曝日本A5和牛吃久「像1物」 一票老饕爆共鳴

不少精緻餐廳主打高檔食材，祭出日本A5和牛當招牌料理。有一名網友分享，日本A5和牛雖然好吃，但致命傷是無法吃太多，瞬間口感像在吃牛油。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

這名網友在PTT以「日本A5和牛=吃牛油」為題，指出號稱世界頂級食材的日本A5和牛，雖然一開始非常好吃，但吃10片後就很容易膩，味覺也感受不到牛肉香味，就像在吃牛油的感覺，好奇「為何日本A5和牛會被列為頂級食材之一？」

貼文一出後，多數網友都表示，「第一口好爽，後面就很膩了」、「記得以前看過，A5和牛有45~50%都是脂肪」、「那個霜降不就是油嗎？」、「就真的在吃油」、「買過A5來烤，烤過還是油味蓋過肉香」、「那個真的很膩，吃兩次就不想再吃了」、「板腱牛比較剛好，A5真的太油」。

此外，有內行人建議改吃日本A4和牛，「少量真的A5純粹油香、沒血味，要吃到爽A4足矣」、「A4比較好，A5吃到味道就夠了，一直吃太膩」、「A4比較好吃+1」、「還是推A4就好，能吃到肉也不會太油」。