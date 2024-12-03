他曝台北1景點不好逛「假日卻人潮爆滿」 一票網友反推優勢：年輕人很愛

台灣旅遊景點眾多，吸引不少外國遊客前來觀光。一名網友表示，西門町每到假日就擠滿人潮，好奇吸引人的點到底是什麼？貼文一出後，引起廣大網友熱議。

這名網友在PTT以「西門町為什麼一直人山人海的？」為題，指出現在想看電影，也不一定要跑西門町，但西門町每到假日就會擠得水泄不通，不僅餐廳沒什麼特別，附近也沒什麼好逛，相當不解「一堆人去西門町都在幹嘛？」

貼文一出，許多網友透露交通方便、徒步區大、餐廳多是主要原因，「捷運一出來就到，很方便」、「機捷去西門町比較方便啊」、「徒步區夠大啊，捷運一出來就到」、「若觀光客或者只知道機捷者，西區比較方便」、「燒烤火鍋店很多，年輕人也會去」、「主要是攤位夠多、夠長」、「年輕的人很多」。

不過，也有不少內行人表示，西門町現在成為外國人來北部必去景點，「一堆韓國人去吃阿宗配幸福堂」、「因為李多慧介紹的，韓國人當然會去」、「一堆韓國人」、「西門町整個大爆發，就像你去東京必去雷門一樣」、「現在幾乎都是東南亞、韓客、港客」、「大馬華人觀光客也不少」、「外國人必去景點了」。