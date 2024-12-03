台灣1國民美食被日本人評價「美味2顆星」 老饕秒懂關鍵原因

虱目魚因可以乾煎、紅燒、煮湯，多種料理方式深受不少台灣人喜愛。一名網友分享，台灣當成寶的虱目魚，卻被日本人嫌棄，美味程度竟只獲得2顆星的評價。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

這名網友在PTT以「日本人對虱目魚的評價偏低的卦」為題，指出近期看了日本的「魚貝類圖鑑」，發現台灣人愛吃的虱目魚，美味程度竟然只有2顆星，讓他直言「明明虱目魚營養價值高，魚鱗還可以做面膜，為何日本人評價這麼差？」

貼文一出後，不少網友都持相反意見，紛紛表示「不要說日本人，我台北人也不懂哪裡好吃啊」、「雖然很多老人愛吃，但我看年輕人也普遍不愛啊」、「其實除了台南以外，還有哪裡真的很愛虱目魚嗎」、「就真的難吃，有錢有其他海魚，誰要吃這個」、「光刺就扣一堆分了，還渾身是寶」、「台灣人哪有愛吃，只有台南當作寶」。

也有不少老饕秒懂原因，指出「肉太柴、土味太重，做成和食不好吃」、「日本這麼多鮮甜好吃的魚，當然不愛這種味道太重的」、「不適合日本人吃法，如果想推外銷，要先幫忙想怎麼烹調適合日本人口味」、「刺太多，生吃不好吃」、「問就是魚刺太多，挑刺挑到想哭」。