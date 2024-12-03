買彩券靠ChatGPT選號碼！他實測成功中獎 網友驚喜：比廟還靈驗

你知道ChatGPT還能幫忙挑選彩券的「中獎號碼」嗎？一名網友分享，自己買彩券總是「摃龜」，近期突發奇想，使用ChatGPT幫忙挑選容易中獎的號碼，實測後竟真的中獎！貼文一出後，引起廣大網友熱議。

這名網友在社群平台「Threads」表示，自己一直以來買彩券都沒中獎過，無論是自己挑號碼或用電腦選號，幾乎都是賠錢的經驗，後來使用ChatGPT詢問可能的中獎號碼，實測後真的中獎，僅花25元就成功贏得500元，讓他驚喜直呼「買彩券真的可以找ChatGPT」。

貼文一出後，不少網友都表示，「這是個好方法耶！下次來試試」、「比廟裡求的還靈」、「謝謝！我也去問問看好了」、「昨天我就看有一個人在店門口，用堅定的眼神看了看手機，然後就進來抽」、「之前大樂透叫它幫我選，中4000」。

但也有不少人實測後不如預期，指出「我已經這樣玩5、6次了，都差一點」、「我今天買了四組539，全都沒中」、「我很久之前就問過了，但沒中」、「我直接截圖今天的Bingo，然後問它這期會開多少，結果每次都不準，我自己猜還比較準！」、「畢竟會計算概率，但不代表每次都有用」。