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高手在民間！休旅車打倒車檔滑進超陡停車場 網憂安全：法規給過？

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友發布影片，分享白色休旅車駛入超陡坡的驚險瞬間。 圖擷自「slipperwithtea」Threads
一名網友發布影片，分享白色休旅車駛入超陡坡的驚險瞬間。 圖擷自「slipperwithtea」Threads

捏一把冷汗！一名網友近日在Threads上發布影片，畫面是一台休旅車正吃力的進入入口狹窄的停車場，更驚險的是過程中車子的左後輪胎已經懸空，雖然最後成功進入停車場，但超危險的瞬間全被後方民眾捕捉，影片發布後更有不少人怒罵停車場的設計，懷疑根本不符合法規。

影片中可以看到一台白色休旅車正在駛入停車場，不過停車場入口不僅狹窄，坡度更是陡峭，加上休旅車本身車型就大，畫面非常驚險。透過影片中的車燈可以判斷，休旅車是打「倒車擋」下坡，即使如此車子還是順利「滑」進停車場，可見斜坡坡度非常陡峭。不僅如此，車子下坡時，休旅車的左後輪騰空，整台車子在轉彎時不斷晃動，看起來非常不穩。

影片讓許多網友看了很震驚，「倒車擋竟然可以前進」、「我就在隔壁上班，這翹孤輪已經看過好幾次，見怪不怪了」、「這個停車場是真的要很好的技術才停得下去，代客泊車的也都蠻厲害的」、「台北真的還可以住人嗎」、「一直以為是走錯卡在樓梯之類的，原來真的是車道斜坡」、「他是倒車檔，車子還是溜下去了」。

超危險的設計也讓不少人怒罵，「這坡度沒違規嗎？」、「到底誰批准這種地方可以當停車場啊，這入口真的有符合法規嗎？」、「小聲問，這種情況的話要叫道路救援嗎，還是怎麼辦」、「這什麼鬼停車場，不能用停車場管理辦法之類的法令收掉嗎」、「仁愛圓環後面，這停車場超鬼」。

也有在地人分享停車場前身的照片，表示2016、2017年左右這裡還是樓梯口，消息讓眾人看了傻眼，「原來是魔改的車道」、「原來是樓梯改建的」、「好扯，這樣改成車道」、「然後改成斜坡，怪不得會那麼抖，這樣即使是作為機車坡道，還是太勉強」。

停車場 車道

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