下班後兼職外送合適嗎？他揭「新手獎勵」收入 網：正職可以換了

如果正職的薪水不如預期，你會選擇下班後「兼職」嗎？一名網友發文分享，他和一名同事下班後會兼職外送，工作時間並不長，也沒遇到奇怪的顧客，一個月的「新手獎勵」就有4千元，讓不少網友十分羨慕，直呼：「正職工作可以換了」。

一名網友在PTT發文，表示有次下班後看到同事的機車上有「保溫袋」，原來是對方當天跑完外送忘記收，直接來上班，於是在同事的推薦下，原PO開始下班後兼職「跑外送」，並和同事達成協議，推薦獎金會給他一半。

原PO表示，目前他在工作之餘跑外送，每天跑3到4個小時，並不會太累，慢慢騎車就好，也有可能是「新手運氣」，接到的單子品質都還不錯，沒遇到什麼怪人，距離也都不會太長，30天30趟和50趟都有順利完成，同事的4千5他拿到一半，新手獎勵自己拿4千，讓原PO坦言「算是不小的收入」。

此文一出，不少網友表示羨慕，「對新手很友善」、「這新手獎勵還不錯」、「正職工作可以換了」、「其實達標標準沒很高，可以試看看」、「下班還有體力的話，這樣看來蠻不錯的」、「這次獎勵給個推」、「自由度好高，羨慕」、「新手大禮包真不錯」。

不過也有人表示跑外送其實不好做，「剛開始都是很好跑的，過一陣子你就知道了，不然為什麼會有人退坑？都是系統在控制你的單」、「我五年前本來也想做，但算一下時薪沒很高，頂多2-300元，還要扣油錢跟機車磨耗」、「時間、油錢、交通風險絕對划不來」、「一單40元起至少一小時要5單，如果遠單才有可能3-4單追過基本工資，然後還要扣掉消磨，更別說如果沒有單在路邊等單或找單的情況」。