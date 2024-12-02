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被媽媽喊「阿姨」！女大生店員難接受 一票網友共鳴：爸爸都叫姊姊

聯合新聞網／ 綜合報導
一名在飲料店打工的女大生，無法接受被媽媽顧客叫「阿姨」。 聯合報系資料照
一名在飲料店打工的女大生，無法接受被媽媽顧客叫「阿姨」。 聯合報系資料照

還在念大學就被叫阿姨！一名女大生在Dcard上發文抒發心情，提到自己近日在飲料店打工遇到數對母子，都被媽媽叫「阿姨」，對還是學生的她來說非常不能接受，抱怨「為什麼成為媽媽以後都喜歡叫別人阿姨，還喜歡教小孩這樣喊」。

原PO以「為啥媽媽都喜歡叫別人阿姨啊」為標題發文，說最近在飲料店打工才短短一個月，已經被叫了兩次阿姨，而且都是帶著孩子的媽媽喊的，不是孩子主動叫。聽著媽媽開口就「阿姨～阿姨～怎麼樣」，原PO感到非常不悅，她表示因為上班要帶口罩和帽子，只露出眼睛的部分，加上戴著眼鏡又是素顏上班，可以理解可能會有25、26歲的樣子，但是媽媽們看起來都30幾歲了。

更讓她不滿的是其實媽媽的小孩都沒有喊她阿姨，都是媽媽點餐、小朋友在鬧時喊「不要鬧，我在和阿姨點餐！」，或是「阿姨就說賣完了，不要哭！」。她直言這才是讓她感到彆扭的原因，明明不是小孩來點餐，可以直接說在跟店員點餐或是用其他說法，不懂為什麼一定要加一個「阿姨」，而且一旁的小孩也根本不在乎，沒在聽媽媽的話。

貼文發布後釣出不少「阿姨」苦主共鳴，「爸爸都會說叫姊姊，但媽媽都會說阿姨」、「我發現會這麼不自覺的媽媽通常嬸味特重，這才是令人火大的地方」、「把別的女生叫老才能顯得自己年輕點，真沒遇過帶著小孩的爸爸要求孩子叫我阿姨的」、「就是不會做人，我覺得沒有血緣關係一律往年輕一點稱呼」、「真的很莫名其妙，10幾歲20幾歲30歲都被路人媽媽叫小孩叫我阿姨，那些路人媽媽明顯比我大很多」。

不過也有不少人分析，媽媽只是站在孩子的角度發言，「孩子叫妳姊姊等於妳跟她們小孩同輩，等於她是妳媽媽輩。如果她生不起妳，她也無法坦然讓孩子稱呼妳姊姊」、「媽媽當然知道以她的年紀不能叫你阿姨，她是用小孩能理解的稱謂在跟小孩說話」、「小孩會混淆，家長要先教他們認實際輩分」。

大學生 工讀生 打工 阿姨

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