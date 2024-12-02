靠臉蛋就能當貴婦？她嘆有姿色不需學歷 網曝一條件才是關鍵

長得漂亮就能無痛成貴婦？一名網友在Dcard上發文感嘆，身邊的不少朋友雖然學歷不高，但因為長得漂亮、身材姣好，多數都嫁給了醫生，成為無憂無慮的貴婦。她強調自己沒有仇富也沒有歧視學歷低又上嫁的人，只是覺得在台灣女生只要有點姿色，年輕就當貴婦似乎很容易。

原PO表示，自己身邊有許多人只有五專或科大的學歷，但因為長相身材出眾，直接晉升醫生娘，而她們通常生完一胎就辭職，把小孩送托嬰或保姆後，之後就只需要出門當貴婦，有的甚至直接當起網美。她補充，有些人精明的只生一胎，因為小孩兩歲前機票便宜，已經去了十幾個國家；也有完全不生小孩的人，只養寵物直接當起貴婦。

她表示雖然能讓醫生看上也是本事，但依據觀察總讓她覺得生女兒，只要漂亮、有點才藝或內涵，就很容易上嫁；反觀，生兒子必須要很會賺錢，還可能要有房有車，才能娶到老婆。

貼文曝光後引起網友熱議，「漂亮是基本而已，很多醫生娘她們家境通常還不錯，很多爸媽是政府官員或經商大老闆」、「搞不好人家只是學歷差了點，但是娘家很給力」、「我自己認為外貌只是入場券，一定還有其他沒發現的原因」、「漂亮是基本，內涵才是世家決定關鍵」。

也有網友強調，要維持外表的光鮮亮麗得下工夫，「我身邊有個五專的朋友…她真的很漂亮很有氣質，還會彈鋼琴，身體總是香香的，還很會做飯」、「妳所謂的『有點』才藝，其實我覺得不容易」、「漂亮除了要有天賦也要努力的，反之可能會變成只是一個略有臉蛋滿口沒文化的89妹」、「不要小看漂亮的女生，有多少人付出心力在變漂亮」、「一個女生有外貌、有身材、有家世、有內涵，又剛好價值觀相近、溫柔體貼，這不夠稀有？」。