快訊

又1退役運動員擦邊？陸「泳壇女神」穿泳衣太性感遭批 本人傻眼回應了

影／體驗棒球打擊兩度揮空 奧運金牌馬龍靦腆：錯誤示範

謝坤達夫妻同遊清邁 粉絲巧遇曬柯佳嬿驚喜「同框」合照

聯合新聞網／ 綜合報導
一名女網友到泰國清邁遊玩，偶遇藝人柯佳嬿與謝坤達，對方不僅親切收下禮物，合照時甚至偷偷入鏡，讓她又驚又喜。示意圖／ingimage
一名女網友到泰國清邁遊玩，偶遇藝人柯佳嬿與謝坤達，對方不僅親切收下禮物，合照時甚至偷偷入鏡，讓她又驚又喜。示意圖／ingimage

藝人柯佳嬿謝坤達登記結婚近7年，兩人對於戀情十分低調。近日，有一名女網友到泰國清邁遊玩，偶遇這對明星夫妻，對方不僅親切收下禮物，當她在與男友合照時，柯佳嬿甚至偷偷入鏡，讓原PO又驚又喜：「會紅真的不是沒有道理，被大大圈粉了。」

一名女網友在Threads上分享自己到泰國清邁遊玩，在咖啡廳恰巧遇到柯佳嬿、謝坤達這對「明星夫妻」，她鼓起勇氣上前搭話並詢問合照，沒想到對方不僅親切答應請求，還主動帶開話題，「有夠像在跟朋友聊天，超親切」。

到下個景點，原PO與男友對鏡合照時，柯佳嬿也悄悄入鏡比YA的姿勢，讓她感到又驚又喜，「有影后可以這麼可愛的嗎？我就問…居然有被記得，還拍到了另類的合照，希望他們永遠那麼幸福甜蜜～到現在還覺得是在作夢，他們本人真的超級親切！會紅真的不是沒有道理，大大大圈粉啊，更喜歡了」。

由 @isabellathatgirll 發佈
在 Threads 查看

貼文曝光後讓不少粉絲感到非常羨慕，紛紛留言恭喜原PO的好運氣，「好幸運餒！這表示她有把你們記住」、「可愛死了，她還比ya」、「太幸福了吧，莫名的合照」、「好幸福！無論是妳或是謝氏夫妻」、「太太太可愛ㄌ…」。

也有網友表示柯佳嬿本人真的非常漂亮，「2008年時很幸運地抽到與演出電影『渺渺』的三位主角一同下午茶，當時的我只認識張榕容，第一次見到柯佳嬿本人，心想『天哪，這是仙女嗎？』」；還有人早已迫不及待準備好想對她說的話，「哪天要是遇到柯佳嬿，我一定要跟她說『柯佳嬿妳X媽超會演戲！金鐘獎就是妳該得的』」。

由 @isabellathatgirll 發佈
在 Threads 查看

坤達 柯佳嬿 泰國 清邁

延伸閱讀

金鐘59／坤達拿獎放閃老婆「我回家」 柯佳嬿反應曝光

柯佳嬿同框3大影帝 當評審吐真心話：不容易

柯佳嬿脫口「滿會談戀愛」 王大陸反應曝光

連夢裡都在備料！柯佳嬿為「艾嘉食堂」累成這模樣

相關新聞

謝坤達夫妻同遊清邁 粉絲巧遇曬柯佳嬿驚喜「同框」合照

藝人柯佳嬿與謝坤達登記結婚近7年，兩人對於戀情十分低調。近日，有一名女網友到泰國清邁遊玩，偶遇這對明星夫妻，對方不僅親切收下禮物，當她在與男友合照時，柯佳嬿甚至偷偷入鏡，讓原PO又驚又喜：「會紅真的不是沒有道理，被大大圈粉了。」

小北百貨「聖誕塑」引熱議 網笑：家家戶戶都可以有聖誕樹了

「小北（小北百貨），你的聖誕樹會不會太敷衍？」一名網友在社交平台Threads上發出這句話，並附上小北百貨的聖誕樹圖片，圖中可見聖誕樹是由數個綠色塑膠板凳，層層堆疊出聖誕樹的形狀，再擺上燈具做裝飾。貼文引起網友笑稱這是「聖誕塑」，，也有人預測，「過年該不會直接用圓筒型的椅子來作成大型爆竹的裝置春節藝術吧」，還有許多人分享特別的聖誕樹造型。

孕婦快步過馬路遭男駕駛霸氣吼「用走的」 網大讚：鐵漢柔情

台灣的交通環境曾被網友批為「行人地獄」，無論是走在人行道還是斑馬線上都必須特別留意。近日，一名孕婦在社群平台上分享自己的孕期日記，表示遇到了霸氣禮讓的男駕駛，雖然被對方的口氣嚇到，卻感到非常暖心。

菜單讀音唸錯好尷尬 網友大讚手搖飲店員貼心舉動：情商很高

在飲料店點餐時，許多較為饒口的讀音時常會造成唸錯的窘境，帶來無止境的尷尬氛圍。有網友買飲料時，發現有店員竟會貼心的跟隨客人讀音覆誦，提供顧客舒適的消費體驗，讓他大讚店員：「很優秀」。

當空姐不用很漂亮？ 網揭歐美跟亞洲差很大：大媽勝任也OK

空服員往往給人端莊、優雅的形象，近日一名女網友指出，男性朋友說空姐們其實不用長很漂亮、超醜也可以，因為他姐姐是空姐。原本以為是家人之間開的玩笑，沒想到底下真的有網友指出，其實只有亞洲把空姐當成一個很高尚的職業，歐美很多空服員都是由大媽勝任。

日清推出超瘋狂「泡麵拉炮」 網友笑稱：被泡麵耽誤的玩具商

日本知名食品公司「日清集團」以泡麵最為知名，近年來，也陸陸續續推出各式各樣泡麵周邊，另網友大讚「完美展現了什麼叫做公司不擔心營收」，近日，日系網紅「Yu syuan小喵」在社群平台上分享新奇有趣的派對小物，引發網友關注。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。