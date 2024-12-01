謝坤達夫妻同遊清邁 粉絲巧遇曬柯佳嬿驚喜「同框」合照

藝人柯佳嬿與謝坤達登記結婚近7年，兩人對於戀情十分低調。近日，有一名女網友到泰國清邁遊玩，偶遇這對明星夫妻，對方不僅親切收下禮物，當她在與男友合照時，柯佳嬿甚至偷偷入鏡，讓原PO又驚又喜：「會紅真的不是沒有道理，被大大圈粉了。」

一名女網友在Threads上分享自己到泰國清邁遊玩，在咖啡廳恰巧遇到柯佳嬿、謝坤達這對「明星夫妻」，她鼓起勇氣上前搭話並詢問合照，沒想到對方不僅親切答應請求，還主動帶開話題，「有夠像在跟朋友聊天，超親切」。

到下個景點，原PO與男友對鏡合照時，柯佳嬿也悄悄入鏡比YA的姿勢，讓她感到又驚又喜，「有影后可以這麼可愛的嗎？我就問…居然有被記得，還拍到了另類的合照，希望他們永遠那麼幸福甜蜜～到現在還覺得是在作夢，他們本人真的超級親切！會紅真的不是沒有道理，大大大圈粉啊，更喜歡了」。

貼文曝光後讓不少粉絲感到非常羨慕，紛紛留言恭喜原PO的好運氣，「好幸運餒！這表示她有把你們記住」、「可愛死了，她還比ya」、「太幸福了吧，莫名的合照」、「好幸福！無論是妳或是謝氏夫妻」、「太太太可愛ㄌ…」。

也有網友表示柯佳嬿本人真的非常漂亮，「2008年時很幸運地抽到與演出電影『渺渺』的三位主角一同下午茶，當時的我只認識張榕容，第一次見到柯佳嬿本人，心想『天哪，這是仙女嗎？』」；還有人早已迫不及待準備好想對她說的話，「哪天要是遇到柯佳嬿，我一定要跟她說『柯佳嬿妳X媽超會演戲！金鐘獎就是妳該得的』」。