小北百貨「聖誕塑」引熱議 網笑：家家戶戶都可以有聖誕樹了

「小北（小北百貨），你的聖誕樹會不會太敷衍？」一名網友在社交平台Threads上發出這句話，並附上小北百貨的聖誕樹圖片，圖中可見數個綠色塑膠板凳，層層堆疊出聖誕樹的形狀，再擺上燈具做裝飾。貼文引起網友笑稱這是「聖誕塑」，也有人預測，「過年該不會直接用圓筒型的椅子，來作成大型爆竹的裝置春節藝術吧」，還有許多人分享特別的聖誕樹造型。

有人的聖誕樹是由得意衛生紙堆疊而成，被笑稱為「『得意』的聖誕樹」；也有網友在聖誕樹上掛上假人頭，並稱是「萬聖節過到聖誕節的感覺」；還有別人家中的聖誕樹是鐵梯子撐開再纏上燈泡；而小學圖書館也應景的用書本堆砌成聖誕樹。

不少網友對小北百貨的聖誕樹紛紛表示讚賞，「創意是絞盡腦汁，一點也不敷衍」、「環保，喜歡這種永續，好有創意」、「我覺得很棒，五金風格，跨年及年底也確實會需要補貨塑膠椅子，真的很厲害」、「環保、實用、吸眼球」、「家家戶戶都可以有聖誕樹了 」、「有啦，還有燈串＋10分」、「有創意，今年到目前看到最喜歡的聖誕樹」。

也有人笑稱這個聖誕樹「很小北」風格，「很有小北風，很讚」、「很小北風，完全符合他們賣的傳遞的」、「這很小北」、「非常小北！非常喜歡」。