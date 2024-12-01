快訊

又1退役運動員擦邊？陸「泳壇女神」穿泳衣太性感遭批 本人傻眼回應了

影／體驗棒球打擊兩度揮空 奧運金牌馬龍靦腆：錯誤示範

小北百貨「聖誕塑」引熱議 網笑：家家戶戶都可以有聖誕樹了

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友分享在小北百貨看到的聖誕樹，照片為示意圖，非內文當事人。 圖／ingimage
一名網友分享在小北百貨看到的聖誕樹，照片為示意圖，非內文當事人。 圖／ingimage

「小北（小北百貨），你的聖誕樹會不會太敷衍？」一名網友在社交平台Threads上發出這句話，並附上小北百貨的聖誕樹圖片，圖中可見數個綠色塑膠板凳，層層堆疊出聖誕樹的形狀，再擺上燈具做裝飾。貼文引起網友笑稱這是「聖誕塑」，也有人預測，「過年該不會直接用圓筒型的椅子，來作成大型爆竹的裝置春節藝術吧」，還有許多人分享特別的聖誕樹造型。

由 @isabellathatgirll 發佈
在 Threads 查看

有人的聖誕樹是由得意衛生紙堆疊而成，被笑稱為「『得意』的聖誕樹」；也有網友在聖誕樹上掛上假人頭，並稱是「萬聖節過到聖誕節的感覺」；還有別人家中的聖誕樹是鐵梯子撐開再纏上燈泡；而小學圖書館也應景的用書本堆砌成聖誕樹。

不少網友對小北百貨的聖誕樹紛紛表示讚賞，「創意是絞盡腦汁，一點也不敷衍」、「環保，喜歡這種永續，好有創意」、「我覺得很棒，五金風格，跨年及年底也確實會需要補貨塑膠椅子，真的很厲害」、「環保、實用、吸眼球」、「家家戶戶都可以有聖誕樹了 」、「有啦，還有燈串＋10分」、「有創意，今年到目前看到最喜歡的聖誕樹」。

也有人笑稱這個聖誕樹「很小北」風格，「很有小北風，很讚」、「很小北風，完全符合他們賣的傳遞的」、「這很小北」、「非常小北！非常喜歡」。

小北百貨 聖誕樹 聖誕節

延伸閱讀

聖誕交換禮物來「全家」限定！9款萌力爆表三麗鷗絨毛吊飾、5款飛天小女警居家好物，可愛到心融化

好市多超級網購星期一登場！除濕機免萬元 兩米聖誕樹省2千

放大+縮小迷你版耶誕老人超可愛！ 高雄漢神百貨不放聖誕樹 巨萌白鬍子「聖誕老公公」免費拍 週末還有精靈音樂會

13米高英倫風聖誕樹下雪了！ 高雄夢時代「愛‧Sharing」10大主題燈飾+週末雪花燈光秀必拍攻略

相關新聞

謝坤達夫妻同遊清邁 粉絲巧遇曬柯佳嬿驚喜「同框」合照

藝人柯佳嬿與謝坤達登記結婚近7年，兩人對於戀情十分低調。近日，有一名女網友到泰國清邁遊玩，偶遇這對明星夫妻，對方不僅親切收下禮物，當她在與男友合照時，柯佳嬿甚至偷偷入鏡，讓原PO又驚又喜：「會紅真的不是沒有道理，被大大圈粉了。」

小北百貨「聖誕塑」引熱議 網笑：家家戶戶都可以有聖誕樹了

「小北（小北百貨），你的聖誕樹會不會太敷衍？」一名網友在社交平台Threads上發出這句話，並附上小北百貨的聖誕樹圖片，圖中可見聖誕樹是由數個綠色塑膠板凳，層層堆疊出聖誕樹的形狀，再擺上燈具做裝飾。貼文引起網友笑稱這是「聖誕塑」，，也有人預測，「過年該不會直接用圓筒型的椅子來作成大型爆竹的裝置春節藝術吧」，還有許多人分享特別的聖誕樹造型。

孕婦快步過馬路遭男駕駛霸氣吼「用走的」 網大讚：鐵漢柔情

台灣的交通環境曾被網友批為「行人地獄」，無論是走在人行道還是斑馬線上都必須特別留意。近日，一名孕婦在社群平台上分享自己的孕期日記，表示遇到了霸氣禮讓的男駕駛，雖然被對方的口氣嚇到，卻感到非常暖心。

菜單讀音唸錯好尷尬 網友大讚手搖飲店員貼心舉動：情商很高

在飲料店點餐時，許多較為饒口的讀音時常會造成唸錯的窘境，帶來無止境的尷尬氛圍。有網友買飲料時，發現有店員竟會貼心的跟隨客人讀音覆誦，提供顧客舒適的消費體驗，讓他大讚店員：「很優秀」。

當空姐不用很漂亮？ 網揭歐美跟亞洲差很大：大媽勝任也OK

空服員往往給人端莊、優雅的形象，近日一名女網友指出，男性朋友說空姐們其實不用長很漂亮、超醜也可以，因為他姐姐是空姐。原本以為是家人之間開的玩笑，沒想到底下真的有網友指出，其實只有亞洲把空姐當成一個很高尚的職業，歐美很多空服員都是由大媽勝任。

日清推出超瘋狂「泡麵拉炮」 網友笑稱：被泡麵耽誤的玩具商

日本知名食品公司「日清集團」以泡麵最為知名，近年來，也陸陸續續推出各式各樣泡麵周邊，另網友大讚「完美展現了什麼叫做公司不擔心營收」，近日，日系網紅「Yu syuan小喵」在社群平台上分享新奇有趣的派對小物，引發網友關注。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。